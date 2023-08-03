Сергей Федоров: «У Федотова есть все предпосылки быть хорошим вратарем, номером один, или два-три. Сейчас все голкиперы ЦСКА чувствуют себя хорошо»

Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Иван Федотов ТАСС Хоккей

Сергей Федоров высказался о конкуренции в ЦСКА и возвращении в клуб Ивана Федотова.

«В команде ЦСКА никому ничего не гарантировано, даже главному тренеру. Поэтому конкуренция приветствуется всегда.

Все будет зависеть от ребят, у Вани [Федотова] есть все предпосылки быть хорошим вратарем, номером один, или два-три, все будет зависеть от ребят.

Сейчас все вратари чувствуют себя хорошо. Это процесс, мы его четко понимаем, контролируем и помогаем прийти в оптимальную форму. Когда она наступит, если мы говорим об Иване, мы пока не знаем, но последние два дня вселяют определенные надежды», – сказал главный тренер ЦСКА Федоров.

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