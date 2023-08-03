Ротенберг о детском турнире в России: «Мы великая хоккейная держава. Нам ничего не мешает собрать лучшие клубы мира»

Теги СКА ФХР НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Политика детский хоккей ТАСС Хоккей

Роман Ротенберг выступил за проведение в России детского турнира с зарубежными командами.

«Мы великая хоккейная держава, и, как я уже говорил, детям можно играть на клубном уровне, приглашая другие команды, а не летая играть туда.

Я был на сборах команды СКА в 1995 году, и там отбиралась команда для турнира в Миннесоту. Нам ничего не мешает в Сочи, Санкт-Петербурге собрать лучшие клубы со всего мира, организовать это в плане финансов.

Тогда было престижно попасть в ту команду, которая отправлялась в США, а тут надо сделать наоборот, чтобы отобраться в команду в США, чтобы полететь в Россию.

И тут никаких преград, включая политических, нет», – заявил главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Ротенберг.

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26 комментариев

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да нет, кое-что мешает
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заткните его уже кто-нибудь, невозможно этот поток сознания синтетического наркомана выслушивать.
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и не поспоришь с ним )) Финляндия и правда большая хоккейная страна! там и правда легко могут пригласить лучших из лучших
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Лучшие клубы всего Мира по ротенберговски это из Белоруссии и Казахстана.
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собери хотя бы пару-тройку клубов из стан, гражданство которых ты имеешь ~ пустобрёх🤣🤣🤣
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главный пустослов страны
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До детей добрался... А так-то конечно, стоит только Роме свиснуть, так все эти американцы-канадцы и детей к нам табунами отправят, и гражданство сразу запросят.
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Даже при желании приехать (которого нет у большинства стран) есть логистические проблемы - оформление виз урезанными составами посольств, отсутствие прямого транспортного сообщения. Самые большие друзья России засомневаются.
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Роман в своей реальности, как всегда...
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Канада великая хоккейная держава, дерущая всех и в хвост и в гриву на последних ЧМ и ОИ. А успехи России остались в далеком прошлом -).
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Ответ J-12
главный пустослов страны
Ну уж! И поглавнее видали. Во всех смыслах )
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Ответ Назар Игорь
Лучшие клубы всего Мира по ротенберговски это из Белоруссии и Казахстана.
Уже и про Африку говорили )
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Увы, была великая хоккейная держава, да в прошлом веке кончилась.
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sports.ru , сегодня день Романа Ротенберга на сайте ?
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Конечно проводи. Не за свои же деньги. Окупится или нет это пофиг. Главное хорошенько гульнуть. Ну и Загитову заодно пригласить пусть не забудет
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Не Ромка не хватит у тебя денег
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Ага 😂 отбиралась команда. У кого из родителей было бабло, те дети и полетели на турнир.
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Звучит, как заставка к Наша Раша!
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Мешать ничего не мешает,только почему-то не собираются. А почему, Рома?
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Забавляют функционеры, которые делают вид, что проспали последние полтора года
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Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану.(с)
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Блин, кто у него все это спрашивает? Кому он это рассказывает? Это какой-то специальный человек на зарплате у романа?
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