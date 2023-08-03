Ротенберг о детском турнире в России: «Мы великая хоккейная держава. Нам ничего не мешает собрать лучшие клубы мира»

Роман Ротенберг выступил за проведение в России детского турнира с зарубежными командами.

«Мы великая хоккейная держава, и, как я уже говорил, детям можно играть на клубном уровне, приглашая другие команды, а не летая играть туда.

Я был на сборах команды СКА в 1995 году, и там отбиралась команда для турнира в Миннесоту. Нам ничего не мешает в Сочи, Санкт-Петербурге собрать лучшие клубы со всего мира, организовать это в плане финансов.

Тогда было престижно попасть в ту команду, которая отправлялась в США, а тут надо сделать наоборот, чтобы отобраться в команду в США, чтобы полететь в Россию.

И тут никаких преград, включая политических, нет», – заявил главный тренер и первый вице-президент ФХР Ротенберг.