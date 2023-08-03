Зак Фукале: «Овечкин год за годом продолжает играть на высочайшем уровне, вдохновляя многих людей в хоккейном мире. Он отличный человек»

Теги Трактор Вашингтон Александр Овечкин НХЛ АХЛ Херши КХЛ Зак Фукале Спорт-Экспресс Хоккей

Зак Фукале поделился впечатлениями от тренировок с Александром Овечкиным.

Вратарь ранее играл в системе «Вашингтона».

– Не могу не спросить про Александра Овечкина.

– В «Кэпиталс» я провел не так уж много времени. Меня иногда поднимали в НХЛ на неделю или всего на три дня.

Но когда я оказывался в «Вашингтоне» даже на короткое время, Ови устанавливал какой-нибудь рекорд или превосходил какое-нибудь старое достижение. Поэтому можно сказать, что мне часто везло оказаться рядом (смеется).

Овечкин год за годом продолжает играть на высочайшем уровне, вдохновляя тем самым многих людей в хоккейном мире. Он отличный человек, к которому у меня не было ни одного вопроса. Тренироваться с ним интересно и здорово.

– Все помнят, как он праздновал Кубок Стэнли, купаясь в фонтане. Вы недавно выиграли титул в АХЛ с «Херши». Устроили что-нибудь похожее?

– Были бы в Херши такие фонтаны, я бы вместе со всей командой отпраздновал победу, как Овечкин (смеется). Но это небольшой город, фонтанов там нет.

Хотя повеселились мы тоже неплохо. Невероятный сезон, незабываемые эмоции, огромный опыт и победа в овертайме седьмого матча в финале – лучшего и не придумаешь, – сказал вратарь «Трактора» Фукале.

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3 комментария

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Все зарубежные специалисты говорят о том , что Овечкин Александр Михайлович потрясающий игрок и великолепный человек . Но в нашей стране некоторые и из ближайших окраин жестко критикуют Овечкина непонятно за что . Смиритесь уже и будьте добрее.
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Ответ Machine Head
Все зарубежные специалисты говорят о том , что Овечкин Александр Михайлович потрясающий игрок и великолепный человек . Но в нашей стране некоторые и из ближайших окраин жестко критикуют Овечкина непонятно за что . Смиритесь уже и будьте добрее.
Так они льстят.Не может быть хорошим человек,который будучи миллионером зазывает людей в букмекерскую контору
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Ответ Machine Head
Все зарубежные специалисты говорят о том , что Овечкин Александр Михайлович потрясающий игрок и великолепный человек . Но в нашей стране некоторые и из ближайших окраин жестко критикуют Овечкина непонятно за что . Смиритесь уже и будьте добрее.
да это 2% маргиналов, у которых подгорает от всего что связано с путиным
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