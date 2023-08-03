Зак Фукале: «Овечкин год за годом продолжает играть на высочайшем уровне, вдохновляя многих людей в хоккейном мире. Он отличный человек»

Зак Фукале поделился впечатлениями от тренировок с Александром Овечкиным.

Вратарь ранее играл в системе « ».

– Не могу не спросить про .

– В «Кэпиталс» я провел не так уж много времени. Меня иногда поднимали в на неделю или всего на три дня.

Но когда я оказывался в «Вашингтоне» даже на короткое время, Ови устанавливал какой-нибудь рекорд или превосходил какое-нибудь старое достижение. Поэтому можно сказать, что мне часто везло оказаться рядом (смеется).

Овечкин год за годом продолжает играть на высочайшем уровне, вдохновляя тем самым многих людей в хоккейном мире. Он отличный человек, к которому у меня не было ни одного вопроса. Тренироваться с ним интересно и здорово.

– Все помнят, как он праздновал Кубок Стэнли, купаясь в фонтане. Вы недавно выиграли титул в с « ». Устроили что-нибудь похожее?

– Были бы в Херши такие фонтаны, я бы вместе со всей командой отпраздновал победу, как Овечкин (смеется). Но это небольшой город, фонтанов там нет.

Хотя повеселились мы тоже неплохо. Невероятный сезон, незабываемые эмоции, огромный опыт и победа в овертайме седьмого матча в финале – лучшего и не придумаешь, – сказал вратарь «Трактора» Фукале.