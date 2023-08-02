Борис Миронов: «Ларионов принципиально не берет в «Торпедо» этих второсортных легионеров. ЦСКА не попрекает иностранцами – в клубе прогрессируют русские звезды»

Теги Ак Барс ЦСКА Северсталь Торпедо Борис Миронов Игорь Ларионов КХЛ лимит на легионеров Дмитрий Воронков Илья Сафонов Никита Евсеев Хоккей

Борис Миронов поделился мнением о философии клубов КХЛ по отношению к легионерам.

«В нашей лиге очень много клубов со здоровой стратегией и философией.

Тот же ЦСКА никто не попрекает легионерами – потому что в армейском клубе прогрессируют русские звезды, там дают дорогу перспективным хоккеистам.

«Ак Барс» не только принципиально отказался от иностранцев, но еще и каждый год стабильно выводит на новый уровень как минимум одну молодую звездочку.

Воронков, Сафонов, Евсеев – это уже огромный вклад в развитие всего нашего хоккея. При этом и результаты казанцев в Кубке Гагарина из года в год все лучше.

Наконец, не могу не похвалить «Торпедо». Ларионов принципиально не берет всех этих второсортных легионеров. В прошлом сезоне нижегородцы подали пример грамотной работы тренеров и менеджеров.

Набрав малоизвестную молодежь, они не только вышибли из плей-офф тех же динамовцев, но еще и заработали для клуба серьезные деньги за счет продажи прав на игроков.

Вот это настоящая эффективность – экономическая, профессиональная, интеллектуальная.

Вот и другим клубам надо смотреть на Казань, Нижний или Череповец, стремиться работать так же качественно. А не выдумывать пути обхода лимита, – сказал бывший главный тренер «Спартака» Борис Миронов.

3 комментария

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Ларионов в Торпедо делает ставку на развитие молодых игроков… Да, продали Федотовых, дали возможность поиграть в Питере, ничего, воспитаем новых… но и от качественных легионеров, думаю отказываться не будем, особенно в защите… Верим в команду!
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Про тебя лучше всего Борис Майоров сказал:
https://www.sports.ru/hockey/1113188165-majorov-o-spartake-pri-mironove-ne-bylo-igrovogo-pocherka-oborona-dyry.html
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А каким другим то надо смотреть на Казань а не придумывать пути обхода? самый первый заявил о гражданстве СКА, у которого больше всех в лиге молодых и старых и средних игроков и вообще непонятно для чего им легионеры, не то что паспостирсты, Кучерявый может спакойно играть чисто русскими ребятами, там и сборная и тренерский кулак весь собран, но это тело опять на Динамо намекает, минел ему покою не даёт...
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