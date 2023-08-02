Борис Миронов: «Ларионов принципиально не берет в «Торпедо» этих второсортных легионеров. ЦСКА не попрекает иностранцами – в клубе прогрессируют русские звезды»

Борис Миронов поделился мнением о философии клубов КХЛ по отношению к легионерам.

«В нашей лиге очень много клубов со здоровой стратегией и философией.

Тот же ЦСКА никто не попрекает легионерами – потому что в армейском клубе прогрессируют русские звезды, там дают дорогу перспективным хоккеистам.

«Ак Барс» не только принципиально отказался от иностранцев, но еще и каждый год стабильно выводит на новый уровень как минимум одну молодую звездочку.

Воронков, Сафонов, Евсеев – это уже огромный вклад в развитие всего нашего хоккея. При этом и результаты казанцев в Кубке Гагарина из года в год все лучше.

Наконец, не могу не похвалить «Торпедо». Ларионов принципиально не берет всех этих второсортных легионеров. В прошлом сезоне нижегородцы подали пример грамотной работы тренеров и менеджеров.

Набрав малоизвестную молодежь, они не только вышибли из плей-офф тех же динамовцев, но еще и заработали для клуба серьезные деньги за счет продажи прав на игроков.

Вот это настоящая эффективность – экономическая, профессиональная, интеллектуальная.

Вот и другим клубам надо смотреть на Казань, Нижний или Череповец, стремиться работать так же качественно. А не выдумывать пути обхода лимита, – сказал бывший главный тренер «Спартака» Борис Миронов.