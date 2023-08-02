Нилл о перспективах «Далласа»: «Все говорят: «Это Кубок Стэнли или провал?» Отвечаю: «Это неуважительно по отношению к игре». Первоочередная задача – попасть в плей-офф»

Генменеджер «Далласа» высказался о перспективах выиграть Кубок Стэнли.

«Перспективы хорошие. Но теперь нам нужно пойти и сделать это. Мы должны это сделать. Я провел здесь достаточно много времени, чтобы понять, что это нелегко.

Все говорят: «Ну, это или провал?» Я отвечаю: «Знаете что? Это неуважительно по отношению к игре, к тому, насколько она сложна».

Первоочередная задача – попасть в плей-офф. Нужно быть здоровыми. Посмотрим, где будет наша команда. Если нам нужно будет внести какие-то изменения перед плей-офф, мы с этим разберемся. Но давайте попадем туда и дадим себе наилучший шанс. Вот наша позиция», – сказал .