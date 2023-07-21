Бишоп назначен координатором по развитию хоккеистов «Далласа». Он провел три сезона в клубе и номинировался на «Везину»
Бен Бишоп стал координатором по развитию хоккеистов «Далласа».
«Я люблю эту организацию. Джим Нилл (генменеджер клуба) великолепен. Я знаю всех в этой организации, поэтому переход дался легко, чем если бы я перешел в другой клуб и начал бы все нуля», – сказал Бен Бишоп.
Бывший голкипер провел три сезона в составе «Далласа» – с 2017 по 2020 год. Будучи игроком «Старс», в сезоне-2018/19 номинировался на «Везину Трофи».
В 2021 году вратарь завершил карьеру из-за травмы колена.
Всего в НХЛ голкипер провел 413 матчей, выступая за «Оттаву», «Тампу», «Лос-Анджелес» и «Даллас».
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