Бишоп назначен координатором по развитию хоккеистов «Далласа». Он провел три сезона в клубе и номинировался на «Везину»

Бен Бишоп стал координатором по развитию хоккеистов «Далласа».

«Я люблю эту организацию. Джим Нилл (генменеджер клуба) великолепен. Я знаю всех в этой организации, поэтому переход дался легко, чем если бы я перешел в другой клуб и начал бы все нуля», – сказал .

Бывший голкипер провел три сезона в составе « » – с 2017 по 2020 год. Будучи игроком «Старс», в сезоне-2018/19 номинировался на «Везину Трофи».

В 2021 году вратарь завершил карьеру из-за травмы колена.

Всего в голкипер провел 413 матчей, выступая за «Оттаву», «Тампу», «Лос-Анджелес» и «Даллас».