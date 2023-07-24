«Даллас» продлил контракт с Ниллом. Генменеджера признали лучшим в НХЛ в прошлом сезоне

Теги Даллас НХЛ Джим Нилл Хоккей

«Даллас» и Джим Нилл согласовали новый контракт.

Соглашение клуба и 65-летнего функционера рассчитано на два года.

В прошлом сезоне Джим Нилл получил приз имени Джима Грегори лучшему генеральному менеджеру сезона НХЛ.

«Старс» в регулярном чемпионате набрали 108 очков в 82 играх и занял 4-е место в таблице Запада.

В плей-офф клуб обыграл «Миннесоту» (4-2) и «Сиэтл» (4-3). В финале Запада команда уступила «Вегасу» (2-4).

Нилл занимает пост генерального менеджера «Далласа» с сезона-2013/14.

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