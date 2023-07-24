«Даллас» продлил контракт с Ниллом. Генменеджера признали лучшим в НХЛ в прошлом сезоне

«Даллас» и Джим Нилл согласовали новый контракт.

Соглашение клуба и 65-летнего функционера рассчитано на два года.

В прошлом сезоне получил приз имени Джима Грегори лучшему генеральному менеджеру сезона .

«Старс» в регулярном чемпионате набрали 108 очков в 82 играх и занял 4-е место в таблице Запада.

В плей-офф клуб обыграл «Миннесоту» (4-2) и «Сиэтл» (4-3). В финале Запада команда уступила «Вегасу» (2-4).

Нилл занимает пост генерального менеджера « » с сезона-2013/14.