Контракты Сета Джонса, Парайко, Юбердо, Сегина и Бэкстрема – в топ-10 худших в НХЛ по версии The Athletic

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The Athletic составил топ-10 худших контрактов в НХЛ.

Первое место занял 7-летний контракт защитника «Чикаго» Сета Джонса с кэпхитом 9,5 млн долларов в год. Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2029/30.

1. Сет Джонс («Чикаго», контракт с зарплатой 9,5 млн долларов в год до конца сезона-2029/30)

2. Колтон Парайко («Сент-Луис», 6,5 млн долларов в год до конца сезона-2029/30)

3. Джонатан Юбердо («Калгари», 10,5 млн долларов в год до конца сезона-2030/31)

4. Тайлер Сегин («Даллас», 9,85 млн долларов в год до конца сезона-2026/27)

5. Марк-Эдуард Влэшик («Сан-Хосе», 7 млн долларов в год до конца сезона-2025/26)

6. Брэйден Шенн («Сент-Луис», 6,5 млн долларов в год до конца сезона-2027/28)

7. Трэвис Сэнхайм («Филадельфия», 6,25 млн долларов в год до конца сезона-2030/31)

8. Райан Строум («Анахайм», 5 млн долларов в год до конца сезона-2026/27)

9. Дарнелл Нерс («Эдмонтон», 9,25 млн долларов в год до конца сезона-2029/30) 

10. Никлас Бэкстрем («Вашингтон», 9,2 млн долларов в год до конца сезона-2024/25)

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20 комментариев

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Вадим Сидоров
Нерс на 750 штук в год больше Драза имеет. Ну это как-то не этично(
+9
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+9
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Сергей Косомов
Ответ Booligan
Бэкс что тут забыл? До травмы однозначный топарь и играл на эти деньги. Скорее уж Панарин с Трубой или Годро
Панарин? Ты серьёзно? Просто напоминание выплаты по контракту идут за регулярный чемпионат. В плей офф за контракт игроки нечего не получают.
+7
0
+7
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Беня_Финитас
кто такой Сэнхайм - понятия не имею . но судя по зарплате , хороший хоккеист .
+4
0
+4
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Вадим Сидоров
Ответ Booligan
Бэкс что тут забыл? До травмы однозначный топарь и играл на эти деньги. Скорее уж Панарин с Трубой или Годро
Ну здесь в контексте здесь и сейчас
+3
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+3
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Сергей Косомов
Где Таварес?
+2
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The world champion 1998
Нерс должен быть гораздо выше. Связал Эдмонтон по рукам и ногам.
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YoRHa
Ответ ЭХ
Коля Вялый - приведение. практически каждый сезон, то он есть, то его нет, но виноват Кузнецов... ))
Ну, пока один лечится — другой срёт на льду.
"То он есть, то его нет" к Кузнецову очень подходит.
+2
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Вадим Сидоров
Ответ Сергей Косомов
Где Таварес?
76 очков в позапрошлом и 80 в минувшем
Да, не тянет на 11 млн, но и не тянет на топ-10 худших.
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The world champion 1998
Ответ Сергей Косомов
Где Таварес?
В Торонто )
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Cube Litening C:68X
Ответ The world champion 1998
В Торонто )
В Португалии тоже есть..😁
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The world champion 1998
Ответ The world champion 1998
Нерс должен быть гораздо выше. Связал Эдмонтон по рукам и ногам.
Блин, кирпич, что-ли, ему на башку уронить?
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Cube Litening C:68X
Ответ The world champion 1998
Блин, кирпич, что-ли, ему на башку уронить?
Соскользнет,у него бошка лысая как яйцо..😁
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Вадим Сидоров
Ответ The world champion 1998
Нерс должен быть гораздо выше. Связал Эдмонтон по рукам и ногам.
Друг Конора, так что тут и его косяк есть)
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Вадим Сидоров
Ответ e1ther - e1ther
Бэкс,конечно,лапша,но вопрос у меня не по теме,у вас нормально версия для ПК фурычит спортса?)
Неделю назад потерял логин в браузере, пришлось восстанавливать.
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e1ther - e1ther
Ответ Вадим Сидоров
Неделю назад потерял логин в браузере, пришлось восстанавливать.
а я захожу и меня не отображается мой профиль,как и всякие прикалюхи,когда на счёт ,например ,наводишь чтобы узнать ,кто забил
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