Контракты Сета Джонса, Парайко, Юбердо, Сегина и Бэкстрема – в топ-10 худших в НХЛ по версии The Athletic

The Athletic составил топ-10 худших контрактов в НХЛ.

Первое место занял 7-летний контракт защитника «Чикаго» Сета Джонса с кэпхитом 9,5 млн долларов в год. Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2029/30.

1. Сет Джонс («Чикаго», контракт с зарплатой 9,5 млн долларов в год до конца сезона-2029/30)

2. Колтон Парайко («Сент-Луис», 6,5 млн долларов в год до конца сезона-2029/30)

3. Джонатан Юбердо («Калгари», 10,5 млн долларов в год до конца сезона-2030/31)

4. Тайлер Сегин («Даллас», 9,85 млн долларов в год до конца сезона-2026/27)

5. Марк-Эдуард Влэшик («Сан-Хосе», 7 млн долларов в год до конца сезона-2025/26)

6. Брэйден Шенн («Сент-Луис», 6,5 млн долларов в год до конца сезона-2027/28)

7. Трэвис Сэнхайм («Филадельфия», 6,25 млн долларов в год до конца сезона-2030/31)

8. Райан Строум («Анахайм», 5 млн долларов в год до конца сезона-2026/27)

9. Дарнелл Нерс («Эдмонтон», 9,25 млн долларов в год до конца сезона-2029/30)

10. Никлас Бэкстрем («Вашингтон», 9,2 млн долларов в год до конца сезона-2024/25)