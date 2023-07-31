Немчинов о Тарасенко в «Оттаве»: «Хороший выбор для него – это молодая и перспективная команда. Владимир с 20 лет играет в НХЛ, вернуться в КХЛ будет сложно»

Сергей Немчинов считает, что Владимиру Тарасенко будет сложно вернуться из НХЛ в КХЛ.

На прошлой неделе российский нападающий подписал контракт с «Оттавой» на один год.

«Хороший выбор для него. Я считаю, он подписал переходной контракт. « » – молодая и перспективная команда. Они играли хорошо в прошедшем сезоне, и им нужны такие опытные и талантливые хоккеисты, которые выигрывали Кубок Стэнли. Они знают, как побеждать, ну и чтобы учили этому молодых игроков.

всего 31 год, он хочет здорово отыграть сезон и потом подписать более длительный контракт на другую сумму. Будем надеяться, что этот год сложится для него хорошо. Надо верить в лучшее, и чтобы не было травм. Любая травма – и все, весь сезон насмарку.

Могут ли травмы послужить возвращением в ? Тарасенко – голеадор, он забивает, отдает, создает голевые ситуации для партнеров. В «Оттаве» он будет много играть, в первых двух тройках, скорее всего. Тарасенко с 20 лет играет в , для него сложно будет вернуться в КХЛ», – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли.