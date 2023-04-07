«Оттава» не вышла в плей-офф в 6-м сезоне подряд. Худшая серия в истории клуба продолжается

Теги Оттава Кубок Стэнли НХЛ Пьер Дорион Ди Джей Смит Хоккей

«Оттава» не вышла в плей-офф в 6-м сезоне подряд

Канадский клуб потерял шансы на участие в розыгрыше Кубка Стэнли после поражения от «Флориды» (2:7). 

Команда под руководством Ди Джея Смита набрала 81 очко в 79 играх – лучший результат с сезона-2016/17 (когда и был последний выход в плей-офф). 

6 сезонов подряд без плей-офф – худшая серия в истории клуба.

После вступления в лигу в 1992 году «Сенаторс» не выходили в плей-офф в первых 4 сезонах, а потом вплоть до нынешней серии ни разу не пропускали кубковые матчи дважды подряд. 

1 комментарий

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Белый офицер
Вратари подвели в решающий момент. Оба слегли на больничку.
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