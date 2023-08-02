«Эдмонтон» и Маклауд подписали 2-летний контракт с кэпхитом 2,1 млн долларов, избежав арбитража
«Эдмонтон» и Райан Маклауд договорились о новом контракте.
Срок соглашения с нападающим рассчитан на 2 года.
Общая сумма контракта составит 4,2 млн долларов (2,1 млн долларов в год в среднем).
Таким образом, сторонам удалось согласовать новый договор до арбитражного слушания, которое было назначено на 4 августа.
Маклауд набрал 23 (11+12) балла в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне. В плей-офф на его счету 5 передач в 12 играх.
Получается теперь Бушара за 3,5-4$ подпишут.
Хотя возможно команда и согласится на штраф с следующем сезоне.