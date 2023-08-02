«Эдмонтон» и Маклауд подписали 2-летний контракт с кэпхитом 2,1 млн долларов, избежав арбитража

«Эдмонтон» и Райан Маклауд договорились о новом контракте.

Срок соглашения с нападающим рассчитан на 2 года.

Общая сумма контракта составит 4,2 млн долларов (2,1 млн долларов в год в среднем).

Таким образом, сторонам удалось согласовать новый договор до арбитражного слушания, которое было назначено на 4 августа.

Маклауд набрал 23 (11+12) балла в 57 матчах регулярного чемпионата в прошлом сезоне. В плей-офф на его счету 5 передач в 12 играх.