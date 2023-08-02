«Эдмонтон» и Маклауд подписали 2-летний контракт с кэпхитом 2,1 млн долларов, избежав арбитража

Теги Эдмонтон НХЛ Райан Маклауд Хоккей

«Эдмонтон» и Райан Маклауд договорились о новом контракте.

Срок соглашения с нападающим рассчитан на 2 года.

Общая сумма контракта составит 4,2 млн долларов (2,1 млн долларов в год в среднем).

Таким образом, сторонам удалось согласовать новый договор до арбитражного слушания, которое было назначено на 4 августа.

Маклауд набрал 23 (11+12) балла в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне. В плей-офф на его счету 5 передач в 12 играх.

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3 комментария

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FOX_SKILL
Хороший центр для 3-го звена.
Получается теперь Бушара за 3,5-4$ подпишут.
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Александр Морозов
Ответ FOX_SKILL
Хороший центр для 3-го звена. Получается теперь Бушара за 3,5-4$ подпишут.
В контракте Коннора Брауна есть бонус в 3,25 ляма за сыгранных 10 игр. Если он будет здоров, то его Кэпхит 4 ляма,а не 775 т.
Хотя возможно команда и согласится на штраф с следующем сезоне.
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Arctic_Baron
Ответ Александр Морозов
В контракте Коннора Брауна есть бонус в 3,25 ляма за сыгранных 10 игр. Если он будет здоров, то его Кэпхит 4 ляма,а не 775 т. Хотя возможно команда и согласится на штраф с следующем сезоне.
Бонусы уйдут на следующий сезон
0
0
0
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