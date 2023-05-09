Макдэвид об 1:5 от «Вегаса»: «Звено Фогеле сыграло хорошо, остальные не поддержали. Отдача нужна от всех»

Коннор Макдэвид считает, что в 3-м матче с «Вегасом» хорошо сыграло одно звено «Эдмонтона».

«Ойлерс» проиграли «Голден Найтс» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:5, 1-2).

Единственную шайбу канадского клуба забросил форвард с передач и Райана Маклауда.

«Хорошего сегодня было немного. Звено Фогеле сыграло хорошо. Но нужна отдача от всех.

Они сыграли хорошо, а остальные звенья их не поддержали», – сказал капитан канадского клуба, во второй раз оставшийся без очков в этом плей-офф.