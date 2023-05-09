Макдэвид об 1:5 от «Вегаса»: «Звено Фогеле сыграло хорошо, остальные не поддержали. Отдача нужна от всех»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Вегас Коннор Макдэвид Дерек Райан Уоррен Фогеле Райан Маклауд Хоккей

Коннор Макдэвид считает, что в 3-м матче с «Вегасом» хорошо сыграло одно звено «Эдмонтона».

«Ойлерс» проиграли «Голден Найтс» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:5, 1-2). 

Единственную шайбу канадского клуба забросил форвард Уоррен Фогеле с передач Дерека Райана и Райана Маклауда. 

«Хорошего сегодня было немного. Звено Фогеле сыграло хорошо. Но нужна отдача от всех.

Они сыграли хорошо, а остальные звенья их не поддержали», – сказал капитан канадского клуба, во второй раз оставшийся без очков в этом плей-офф. 

5 комментариев

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LOsP06GH
Топливо по ходу заканчивается, с вратарями в межсезонье опять не угадали, Кейн снова начал психовать скоро дискву схватит.
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Dottore
В первую очередь Макди должен вести команду за собой, как лидер, как звезда мирового масштаба…
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Виктор Полесов
"Столько моментов, извиняюсь за мат. Столько моментов… Как можно не забивать?! Хватит уже, тормозите, сердце болит!"
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VladosParovoz
Опять понадеялся на Леона, ну где-то нужно и самому добавить, уж пора бы повести за собой команду, капитан как ни как.. сделай это хоть раз в плей-офф..
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VladosParovoz
Ответ LOsP06GH
Топливо по ходу заканчивается, с вратарями в межсезонье опять не угадали, Кейн снова начал психовать скоро дискву схватит.
Кэйн якорь ⚓️
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