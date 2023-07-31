Рашевский о гражданстве для Менелла: «Пару слов русских ему подсказали. У него отца Роберт зовут. Спросил: «Значит, отчество Робертович будет?»

Дмитрий Рашевский высказался о том, что Бреннан Менелл получил гражданство РФ.

– Как отнеслись к российскому паспорту Менелла?

– Все только рады, поздравили его. Пару слов русских мы ему подсказали (улыбается).

По отчеству еще интересно. У него отца Роберт зовут. Спросил: «Значит, отчество Робертович будет?». А второй я ему вопрос задал: «Где прописку тебе сделают?» (улыбается).

– Вы Бреннана учите русскому языку?

– Не только я. У него есть приложение, он там русские фразы учит, – сказал нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский.

Американец из «Динамо» получил гражданство России, но даже так пока остается иностранцем в КХЛ