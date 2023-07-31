Новиков о натурализации Менелла: «Мы приглашаем в Россию всех, кто хочет узнать нашу страну. Приезжайте, принимайте гражданство, будьте в нашей семье!»

Теги Юрий Новиков КХЛ Динамо натурализация Бреннан Менелл Хоккей

Юрий Новиков прокомментировал получение Бреннаном Менеллом гражданства РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника «Динамо».

«Человек вправе выбирать, но мы тогда должны по-другому смотреть на своих. Мы должны приветствовать решение Менелла. Мы живем в России, это наша страна. Любого человека, который хочет связать с ней свою судьбу, пусть и на время, надо приветствовать. Я не исключаю, что через какое-то время у кого-то появится обратное желание. К этому надо отнестись с пониманием.

Понятно, что этот процесс связан с финансовыми вопросами. Я к этому отношусь очень спокойно. Этот товарищ потом может передумать. И не надо ему потом вставлять палки в колеса. Человек волен принимать свои решения, мы должны их принимать. Пришло время, когда он сам должен распоряжаться своей судьбой, но не вредить при этом своей стране.

Мы приглашаем в Россию всех, кто хочет узнать нашу страну. Приезжайте, принимайте гражданство, будьте в нашей семье! Может быть, вы привнесете какие-то свои взгляды на жизнь?

Если говорить о хоккее, то мы всегда были в нем лидерами, но в плане инфраструктуры на ведущих ролях находятся западные страны. Инвентарь у нас весь иностранный. Запад со своей хоккейной культурой проник к нам. Поэтому те люди, которые принимают наше гражданство, также привносят частичку своей культуры. К этим людям должно быть самое доброжелательное отношение.

Это касается не только спорта. Нужно, чтобы иностранные специалисты приезжали и помогали нам в развитии страны. Это нормально», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

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2 комментария

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ОЛЛС1911
Пусть тогда получает разрешение на временное проживание → потом вид на жительство → подаёт на гражданство. Перед подачей документов на гражданство нужно прожить в РФ 5 лет по виду на жительство.
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Pablo Rodrigues
Ответ ОЛЛС1911
Пусть тогда получает разрешение на временное проживание → потом вид на жительство → подаёт на гражданство. Перед подачей документов на гражданство нужно прожить в РФ 5 лет по виду на жительство.
Сдать экзамены на знание языка и знание основ отечественной истории.
Так вроде делается в нормальных странах, где паспорт не коньюктурная туалетная бумага
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