Шипачев об уходе Знарка: «Ак Барсу» нужна была встряска. Ходили слухи, что могут расстаться с рядом хоккеистов, но он принял удар на себя»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Олег Знарок КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Вадим Шипачев высказался об игре «Ак Барса» в сезоне-2022/23.

– Как так получилось, что с приходом на мостик Зинэтулы Хайдяровича [Билялетдинова] команда настолько преобразилась?

– На самом деле, еще до принятия Олегом Валерьевичем [Знарком] решения уйти в отставку ситуация стала выправляться. Мы провели целый ряд хороших матчей. Выиграли дома у мощного СКА, неуступчивого «Динамо» и «Локомотива» и играли вполне неплохо. 

– Что-то структурно поменялось?

– Вообще ничего не поменялось по большому счету. Каждый тренер видит рабочий процесс по-разному.

Зинэтула Хайдярович с ног на голову ничего не переворачивал. Кое-что подкорректировал, где-то подправил небольшие нюансы.

Скорее, нужна была встряска. Ходили слухи, что могут расстаться с рядом хоккеистов, но Олег Валерьевич принял удар на себя.

Мы засиделись в теплой ванной, а потом нас резко в лед окунули, после чего голова у всех встала на место, – сказал нападающий «Ак Барса» Шипачев.

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2 комментария

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Волк16
знарка в Казани не надо и тебя тоже,халявщик-дормоед
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marshal .masha
Ответ Волк16
знарка в Казани не надо и тебя тоже,халявщик-дормоед
Да там всю динамовскую шоблу разгонять надо
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