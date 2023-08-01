Мартемьянов о предложении Знарка войти в штаб «Ак Барса»: «Я отказал – был действующий контракт с «Сибирью»

Теги Ак Барс Сибирь Амур Олег Знарок КХЛ Андрей Мартемьянов Хоккей

Андрей Мартемьянов рассказал, что год назад мог войти в тренерский штаб Олега Знарка в «Ак Барсе».

— Вы в хороших отношениях со Знарком. Он никогда не звал вас к себе в штаб?

— Было такое. Когда он приходил в «Ак Барс», то звонил мне и предлагал стать его единомышленником, войти в штаб. Однако так как у меня был действующий контракт с «Сибирью», я отказал.

— Могли не ужиться со Знарком?

— У меня есть свое мнение, но если он главный — ему и решать, прислушиваться ли ко мне. Я немало поработал помощником и знаю, что это за работа. Понимаю, где можно сказать, где лучше промолчать. Так что, думаю, мы без проблем бы сработались.

— Но вы оба прямолинейные люди, за словом в карман не лезете…

— Мы с одного региона, с Урала, так что и характеры похожи. Это правда. Не любим проигрывать. В свое время вместе выступали за сборную, ездили на чемпионат Европы среди юниоров. Жили в одном номере, друг друга поддерживали. Так что если бы Знарок позвонил на год раньше, когда я сидел без работы, то с радостью бы откликнулся, — сказал главный тренер «Амура».

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