«Бостон» и Фредерик подписали 2-летний контракт с кэпхитом 2,3 млн долларов, избежав арбитража

«Бостон» и Трент Фредерик договорились о новом контракте.

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, срок соглашения с нападающим рассчитан на 2 года.

Общая сумма контракта составит 4,6 млн долларов (2,3 млн долларов в год в среднем).

Таким образом, сторонам удалось согласовать новый договор до арбитражного слушания, которое было назначено на 1 августа.

набрал 31 (17+14) балл при полезности «плюс 28» за результативность в 79 матчах регулярного чемпионата в прошлом сезоне.