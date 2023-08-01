«Бостон» и Фредерик подписали 2-летний контракт с кэпхитом 2,3 млн долларов, избежав арбитража
«Бостон» и Трент Фредерик договорились о новом контракте.
Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, срок соглашения с нападающим рассчитан на 2 года.
Общая сумма контракта составит 4,6 млн долларов (2,3 млн долларов в год в среднем).
Таким образом, сторонам удалось согласовать новый договор до арбитражного слушания, которое было назначено на 1 августа.
Фредерик набрал 31 (17+14) балл при полезности «плюс 28» за результативность в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.
2 комментария