«Бостон» и Фредерик подписали 2-летний контракт с кэпхитом 2,3 млн долларов, избежав арбитража

Теги Бостон НХЛ Эллиотт Фридман Трент Фредерик Хоккей

«Бостон» и Трент Фредерик договорились о новом контракте.

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, срок соглашения с нападающим рассчитан на 2 года.

Общая сумма контракта составит 4,6 млн долларов (2,3 млн долларов в год в среднем).

Таким образом, сторонам удалось согласовать новый договор до арбитражного слушания, которое было назначено на 1 августа.

Фредерик набрал 31 (17+14) балл при полезности «плюс 28» за результативность в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.

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2 комментария

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Einfach Safari
нормальный ррлевичок в 3 звено и сумма адекватная) мне правда интересно кто будет у мишек 1 центром , после ухода Бержерона и Крейчи там все печально
+1
0
+1
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FOX_SKILL
Ответ Einfach Safari
нормальный ррлевичок в 3 звено и сумма адекватная) мне правда интересно кто будет у мишек 1 центром , после ухода Бержерона и Крейчи там все печально
Все идет к тому, что Заха
0
0
0
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