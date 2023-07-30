«Бостон» изучал рынок на предмет обмена Улльмарка – кэпхит 5 млн долларов. Вратарь выиграл «Везину» в прошлом сезоне

«Бостон» рассматривал варианты обмена Линуса Улльмарка.

Сообщается, что «Брюинс» оценивали рынок НХЛ на предмет возможной сделки по шведскому вратарю.

Этот анализ происходил по ходу драфта НХЛ-2023 и на старте рынка свободных агентов.

Действующий контракт с зарплатой 5 миллионов долларов в год рассчитан до конца сезона-2024/25.

В прошлом сезоне Улльмарк выиграл «Везину Трофи» – приз лучшему вратарю чемпионата НХЛ.

Голкипер провел 49 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 1,89 шайбы и отражая 93,8% бросков.