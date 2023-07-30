«Бостон» изучал рынок на предмет обмена Улльмарка – кэпхит 5 млн долларов. Вратарь выиграл «Везину» в прошлом сезоне

Теги возможные переходы Бостон НХЛ Линус Улльмарк Хоккей

«Бостон» рассматривал варианты обмена Линуса Улльмарка.

Сообщается, что «Брюинс» оценивали рынок НХЛ на предмет возможной сделки по шведскому вратарю.

Этот анализ происходил по ходу драфта НХЛ-2023 и на старте рынка свободных агентов.

Действующий контракт Линуса Улльмарка с зарплатой 5 миллионов долларов в год рассчитан до конца сезона-2024/25.

В прошлом сезоне Улльмарк выиграл «Везину Трофи» – приз лучшему вратарю чемпионата НХЛ.

Голкипер провел 49 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 1,89 шайбы и отражая 93,8% бросков.

1 комментарий

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privet100
Один проваленный ПО и уже никакая Везина не помогает.
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