Фредерик хочет зарплату 2,9 млн долларов в год – он набрал 31 балл в сезоне НХЛ. «Бостон» предлагает 1,4 млн

Трент Фредерик хочет контракт с зарплатой 2,9 миллиона долларов в год.

Появилась информация о пожеланиях 25-летнего хоккеиста и предложении клуба относительно нового договора.

Арбитражное слушание по зарплате назначено на 1 августа. Стороны по-прежнему могут договориться о соглашении до его начала.

« » предлагает игроку контракт на два года с кэпхитом 1,4 миллиона долларов. Хоккеист хочет договор на год и 2,9 миллиона долларов.

Фредерик набрал 31 (17+14) балл при полезности «плюс 28» за результативность в 79 матчах регулярного чемпионата в прошлом сезоне.