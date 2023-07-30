Фредерик хочет зарплату 2,9 млн долларов в год – он набрал 31 балл в сезоне НХЛ. «Бостон» предлагает 1,4 млн

Теги Бостон НХЛ Трент Фредерик Хоккей

Трент Фредерик хочет контракт с зарплатой 2,9 миллиона долларов в год.

Появилась информация о пожеланиях 25-летнего хоккеиста и предложении клуба относительно нового договора.

Арбитражное слушание по зарплате Трента Фредерика назначено на 1 августа. Стороны по-прежнему могут договориться о соглашении до его начала.

«Бостон» предлагает игроку контракт на два года с кэпхитом 1,4 миллиона долларов. Хоккеист хочет договор на год и 2,9 миллиона долларов.

Фредерик набрал 31 (17+14) балл при полезности «плюс 28» за результативность в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
saa1910mail@gmail.com
ну просит адекватно же!?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
saa1910mail@gmail.com
Ответ Gantz
1.5 лимона просит за игру в 4 звене, остальное за разбитые яйки
30 очков набрал. на рынке платят примерно 100к за балл.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Якушевич
1,4 это прям оскорбление такому игроку предлагать даже через арбитраж….
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gantz
1.5 лимона просит за игру в 4 звене, остальное за разбитые яйки
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Why always me?!
Обычная ситуация. Клубы слишком занижают сумму, а игроки просят больше. 2,25 - 2,5 млн в год должен получить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
saa1910mail@gmail.com
Ответ saa1910mail@gmail.com
ну просит адекватно же!?
хотя там Свайман ещё без контракта.под кепкой 5.4. кто-нибудь знает у него тоже арбитраж? сколько он просит?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Павлов
Ответ saa1910mail@gmail.com
хотя там Свайман ещё без контракта.под кепкой 5.4. кто-нибудь знает у него тоже арбитраж? сколько он просит?
У Суэймэна тоже арбитраж будет, запрашивает 4.8 млн.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Павлов
Ответ saa1910mail@gmail.com
ну просит адекватно же!?
Многовато, это первый его более-менее внятный сезон был. Думаю, арбитраж присудит в районе 2.3-2.5 млн.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fjordy
Ответ Иван Павлов
Многовато, это первый его более-менее внятный сезон был. Думаю, арбитраж присудит в районе 2.3-2.5 млн.
Как это первый? А позарошлый сезон, когда он сыграл 41 игру и показал нормальную статистику. Уллмарк тогда тоже кстати сыграл 41 игру и показал примерно такую же стату.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Павлов
Ответ Fjordy
Как это первый? А позарошлый сезон, когда он сыграл 41 игру и показал нормальную статистику. Уллмарк тогда тоже кстати сыграл 41 игру и показал примерно такую же стату.
Речь о Фредерике, а не о Суэймэне.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий