Фредерик хочет зарплату 2,9 млн долларов в год – он набрал 31 балл в сезоне НХЛ. «Бостон» предлагает 1,4 млн
Трент Фредерик хочет контракт с зарплатой 2,9 миллиона долларов в год.
Появилась информация о пожеланиях 25-летнего хоккеиста и предложении клуба относительно нового договора.
Арбитражное слушание по зарплате Трента Фредерика назначено на 1 августа. Стороны по-прежнему могут договориться о соглашении до его начала.
«Бостон» предлагает игроку контракт на два года с кэпхитом 1,4 миллиона долларов. Хоккеист хочет договор на год и 2,9 миллиона долларов.
Фредерик набрал 31 (17+14) балл при полезности «плюс 28» за результативность в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.
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