Марченко занял 10-е место в голосовании на «Колдер Трофи». Его упомянул 1 журналист

Теги Коламбус НХЛ Кирилл Марченко Хоккей

Кирилл Марченко занял 10-е место в голосовании на приз лучшему новичку сезона НХЛ.

Форвард «Коламбуса» набрал 25 (21+4) очков в 59 играх в дебютном сезоне НХЛ при полезности «минус 23». 

Обладатель «Колдер Трофи» определяется по итогам голосования членов Ассоциации хоккейных журналистов. Оно проходило до старта розыгрыша Кубка Стэнли.

Каждый из 196 журналистов называл пятерку кандидатов. Баллы считались по схеме 10-7-5-3-1. Нападающий «Сиэтла» Мэттью Бенирс занял 1-е место с 1836 баллами (160 первых мест). 

Марченко стал единственным россиянином среди кандидатов. Он занял 10-е место с 3 баллами – один из журналистов поставил его на 3-е место. Всего баллы набрали 13 игроков. 

Отметим, что форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко не претендовал на награду, так как ему исполнилось 26 лет до 15 сентября прошлого года. 

2 комментария

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Амфитрион
А все партнеры виноваты, если б все-таки не забили с его передач был бы рекорд, и на Колдера за него проголосовал не один человек)
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Антон Круть
Жаль что у Кузьменко не было возможности побороться
Прекрасный сезон провел
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