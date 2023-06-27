Марченко занял 10-е место в голосовании на «Колдер Трофи». Его упомянул 1 журналист

Кирилл Марченко занял 10-е место в голосовании на приз лучшему новичку сезона НХЛ.

Форвард « » набрал 25 (21+4) очков в 59 играх в дебютном сезоне при полезности «минус 23».

Обладатель «Колдер Трофи» определяется по итогам голосования членов Ассоциации хоккейных журналистов. Оно проходило до старта розыгрыша Кубка Стэнли.

Каждый из 196 журналистов называл пятерку кандидатов. Баллы считались по схеме 10-7-5-3-1. Нападающий «Сиэтла» Мэттью Бенирс занял 1-е место с 1836 баллами (160 первых мест).

стал единственным россиянином среди кандидатов. Он занял 10-е место с 3 баллами – один из журналистов поставил его на 3-е место. Всего баллы набрали 13 игроков.

Отметим, что форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко не претендовал на награду, так как ему исполнилось 26 лет до 15 сентября прошлого года.