«Вашингтон» хочет выменять форварда для топ-6 с целью его омоложения. Кузнецов просил об обмене в этом году

Теги возможные переходы Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Брайан Маклеллан Хоккей

«Вашингтон» хочет выменять форварда для топ-6 с целью его омоложения.

Генеральный менеджер Брайан Маклеллан сообщил, что клуб по-прежнему нацелен на подобную сделку. 

«Я все еще хочу что-то предпринять. На драфте мы были агрессивными в части предложений, но ничего не вышло. 

У нас есть несколько хороших вариантов. Те ребята, которые нам интересны, пока что доступны. Я не знаю, будут они обменяны в это межсезонье или же перед дедлайном.

Некоторым парням еще нужно подписать контракты. Мы продолжим участвовать в этом процессе. У нас есть возрастная группа, на которую мы ориентируемся. Мы хотим усилить топ-6, обменяв одного или двух игроков.

Мы занимались этим вопросом во время драфта, но ничего не получилось. В итоге мы нашли форварда топ-6 на рынке свободных агентов – Макса Пачиоретти. Но мы продолжаем следить за рынком в части обменов. У нас есть ориентир по возрасту, в идеале мы хотим получить парня, который в него вписывается», – сказал Маклеллан.  

Отмечается, что частью изменений в топ-6 «Кэпиталс» могут стать обмены форвардов Энтони Манты (контракт еще на один год и 5,7 миллиона долларов) и Евгения Кузнецова (на 2 года с кэпхитом 7,8 млн долларов). 

Журналист Майк Фогель отметил, что форвард Евгений Кузнецов просил об обмене в этом году. Сообщалось, что в переговоры о переходе нападающего вступал «Нэшвилл», но они ни к чему не привели. 

«Кузнецов может ускорить свой обмен сильным стартом в новом сезоне, если он все еще хочет уйти из «Вашингтона», – считает Фогель. 

1 комментарий

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barbarian1991
Да, этих двоих бы побыстрее сплавить
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