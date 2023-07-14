«Вашингтон» хочет выменять форварда для топ-6 с целью его омоложения. Кузнецов просил об обмене в этом году

«Вашингтон» хочет выменять форварда для топ-6 с целью его омоложения.

Генеральный менеджер сообщил, что клуб по-прежнему нацелен на подобную сделку.

«Я все еще хочу что-то предпринять. На драфте мы были агрессивными в части предложений, но ничего не вышло.

У нас есть несколько хороших вариантов. Те ребята, которые нам интересны, пока что доступны. Я не знаю, будут они обменяны в это межсезонье или же перед дедлайном.

Некоторым парням еще нужно подписать контракты. Мы продолжим участвовать в этом процессе. У нас есть возрастная группа, на которую мы ориентируемся. Мы хотим усилить топ-6, обменяв одного или двух игроков.

Мы занимались этим вопросом во время драфта, но ничего не получилось. В итоге мы нашли форварда топ-6 на рынке свободных агентов – Макса Пачиоретти. Но мы продолжаем следить за рынком в части обменов. У нас есть ориентир по возрасту, в идеале мы хотим получить парня, который в него вписывается», – сказал Маклеллан.

Отмечается, что частью изменений в топ-6 «Кэпиталс» могут стать обмены форвардов Энтони Манты (контракт еще на один год и 5,7 миллиона долларов) и Евгения Кузнецова (на 2 года с кэпхитом 7,8 млн долларов).

Журналист Майк Фогель отметил, что форвард просил об обмене в этом году. Сообщалось, что в переговоры о переходе нападающего вступал «Нэшвилл», но они ни к чему не привели.

«Кузнецов может ускорить свой обмен сильным стартом в новом сезоне, если он все еще хочет уйти из « », – считает Фогель.