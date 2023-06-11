Фрэнк Серавалли: «Вашингтон» открыто обсуждал с клубами доступность Кузнецова и Манты»

Теги возможные переходы Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Энтони Манта потолок зарплат Хоккей

Фрэнк Серавалли высказался о возможном обмене Евгения Кузнецова из «Вашингтона».

«Кэпиталс» открыто обсуждали с командами доступность Кузнецова и Манты, стремясь встряхнуть ситуацию и создать некоторую гибкость под потолком зарплат», – написал инсайдер Daily Faceoff.

Срок соглашения 31-летнего Кузнецова с кэпхитом 7,8 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

У 28-летнего Энтони Манты остается один год действия текущего контракта с кэпхитом 5,7 миллиона долларов.

Генменеджер «Вашингтона» о Кузнецове: «Я разочарован. По какой-то причине он так и не нашел свою игру»

Кузнецов – 6-й в рейтинге игроков, которых могут обменять. Дюбуа – 1-й, Хеллибак – 2-й, Хэйс – 3-й, Шайфли – 4-й (Daily Faceoff)

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8 комментариев

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гермес 1989
Желательно сразу обоих в одном обмене спихнуть)
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Matador
Ответ гермес 1989
Желательно сразу обоих в одном обмене спихнуть)
да где ж таких дураков найти кто обоих сразу возьмёт?!
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Cbj Fan
Интересно, кто бы их хотел, Кузнецов играет только по ему знакомых праздниках, при этом большой контракт, Манта не так хорош, чтобы получать такую зарплату и ещё 2 сезоны, причем у него 29 лет. Если бы только Кэпс взяли часть зарплат обоих игроков на себя. И не малую.
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sociologvladimir
Ответ Cbj Fan
Интересно, кто бы их хотел, Кузнецов играет только по ему знакомых праздниках, при этом большой контракт, Манта не так хорош, чтобы получать такую зарплату и ещё 2 сезоны, причем у него 29 лет. Если бы только Кэпс взяли часть зарплат обоих игроков на себя. И не малую.
Кузнецов играет не так плохо, как все говорят, у него отличный вход в зону, у него топовые буллиты, у него неплохая статистика. Он играет не на 8 миллионов контакта, а где-то на 5-6 с потенциалом к росту, Манта плох, но это год контракта. Вон Врану тоже все списали, а он выдал неплохой участок в последнем сезоне, после обмена
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matolckachev
Кузю надо вывести из зоны комфорта, он реально застоялся и заплыл жиром в фигуральном смысле
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Oleg Rykhlionak
Кузя может выдать ещё два три сезона ,если появиться мотивация,смена обстановки ему точно может пойти на пользу
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sociologvladimir
Ответ Matador
да где ж таких дураков найти кто обоих сразу возьмёт?!
ну вот Лос-Анджелес нашёл таких (Филадельфия) которые приняли контракты Петерсена и Уолкера, за драфт пики 1 и 2 раундов, которые отдал Коламбус. Думаю условная Аризона, Анахайм или Чикаго тоже могли бы взять.
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Cbj Fan
Ответ sociologvladimir
Кузнецов играет не так плохо, как все говорят, у него отличный вход в зону, у него топовые буллиты, у него неплохая статистика. Он играет не на 8 миллионов контакта, а где-то на 5-6 с потенциалом к росту, Манта плох, но это год контракта. Вон Врану тоже все списали, а он выдал неплохой участок в последнем сезоне, после обмена
Но контракт плохой и уже 31 лет. Кроме того снова, он нестабильный. И Кэпс бы хотели большую компенсацию.
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