Фрэнк Серавалли: «Вашингтон» открыто обсуждал с клубами доступность Кузнецова и Манты»

Фрэнк Серавалли высказался о возможном обмене Евгения Кузнецова из «Вашингтона».

«Кэпиталс» открыто обсуждали с командами доступность Кузнецова и Манты, стремясь встряхнуть ситуацию и создать некоторую гибкость под потолком зарплат», – написал инсайдер Daily Faceoff.

Срок соглашения 31-летнего Кузнецова с кэпхитом 7,8 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

У 28-летнего Энтони Манты остается один год действия текущего контракта с кэпхитом 5,7 миллиона долларов.

Генменеджер «Вашингтона» о Кузнецове: «Я разочарован. По какой-то причине он так и не нашел свою игру»

Кузнецов – 6-й в рейтинге игроков, которых могут обменять. Дюбуа – 1-й, Хеллибак – 2-й, Хэйс – 3-й, Шайфли – 4-й (Daily Faceoff)