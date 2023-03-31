Марченко разбил нос Маршанду клюшкой в матче с «Бостоном» и получил 4 минуты штрафа. Cыграл 22:00 – личный рекорд

Теги Бостон Коламбус НХЛ Брэд Маршанд Кирилл Марченко Хоккей

Кирилл Марченко разбил нос Брэду Маршанду в матче с «Бостоном» и получил 4 минуты штрафа.

Форвард «Коламбуса» получил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой во 2-м периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (1:2 ОТ). 

Игрок «Бостона» продолжил матч. Марченко (22:00 – максимальное время в сезоне, 7:06 – в большинстве, «0») нанес 2 броска в створ, сделал 1 перехват и выиграл 2 вбрасывания из 3. 

В активе россиянина 23 (20+3) очка в 51 матче. 

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Ответ AminO2
– Ты зачем Маршанду нос разбил? – За дело. Клюшку верни.
Ту лу ла, ту лу ла ту ту ту лу лаа)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alex_tankist_nagibator_2010_super
Ответ AminO2
– Ты зачем Маршанду нос разбил? – За дело. Клюшку верни.
Начальник, нары опусти!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AminO2
– Ты зачем Маршанду нос разбил?
– За дело. Клюшку верни.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амфитрион
Все-таки как часто Маршанд дарит радость нам, простым болельщикам)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
e1ther - e1ther
Разве это ,не прекрасно?)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Двойка Бубнова
Исполнил заветное желание многих болельщиков
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AkI3aIPuyC
4 минуты отсидел, плюс был вознагражден за это)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dosatuy
Надеюсь он специально Брэду ввалил))
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ibragim Mejidow
Так и надо ему, кры..!
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mephi027
Ловко исполнено. Зачет.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий