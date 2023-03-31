Марченко разбил нос Маршанду клюшкой в матче с «Бостоном» и получил 4 минуты штрафа. Cыграл 22:00 – личный рекорд
Кирилл Марченко разбил нос Брэду Маршанду в матче с «Бостоном» и получил 4 минуты штрафа.
Форвард «Коламбуса» получил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой во 2-м периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (1:2 ОТ).
Игрок «Бостона» продолжил матч. Марченко (22:00 – максимальное время в сезоне, 7:06 – в большинстве, «0») нанес 2 броска в створ, сделал 1 перехват и выиграл 2 вбрасывания из 3.
В активе россиянина 23 (20+3) очка в 51 матче.
– За дело. Клюшку верни.