Марченко разбил нос Маршанду клюшкой в матче с «Бостоном» и получил 4 минуты штрафа. Cыграл 22:00 – личный рекорд

разбил нос в матче с « » и получил 4 минуты штрафа.

Форвард « » получил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой во 2-м периоде матча регулярного чемпионата с «Брюинс» (1:2 ОТ).

Игрок «Бостона» продолжил матч. Марченко (22:00 – максимальное время в сезоне, 7:06 – в большинстве, «0») нанес 2 броска в створ, сделал 1 перехват и выиграл 2 вбрасывания из 3.

В активе россиянина 23 (20+3) очка в 51 матче.