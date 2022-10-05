Марченко об изучении английского: «Сложно, но мне нравится. Узнал пару новых слов. Есть небольшая проблема с временами»
Кирилл Марченко рассказал, как у него обстоят дела с изучением английского языка.
– Вы уже даете интервью на английском.
– Да, конечно. Я стараюсь! Потому что язык нужно учить, развиваться. Сложно, но мне нравится. И я узнал пару новых слов. Например, теперь знаю, что early – это «пораньше». А еще есть слово «страшно»… Забыл уже.
– Scary.
– Да, вот оно. Пока так. Где‑то в день по одному‑два новых слова все равно узнаешь. Причем я не стараюсь их учить. Они сами запоминаются, в голове откладываются. Правда, есть небольшая проблема с временами. Но мы наверстаем, – сказал нападающий системы «Коламбуса»
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