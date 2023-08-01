Генменеджер «Аризоны»: «Последние 2 года были тяжелыми. Мы перестраивались и брали плохие контракты. Теперь дело дошло до более приятных вещей»

Генменеджер «Аризоны» ожидает от команды прогресса в следующем сезоне НХЛ.

«Прошлые 2 года были тяжелыми. Мы перестраивались и брали на себя плохие контракты. Теперь дело дошло до более приятных вещей.

Да, у нас будут некоторые проблемы. Будут некоторые моменты, когда мы будем не слишком хороши.

Но так или иначе, мы можем сделать следующий шаг. Мы будем стремиться к тому, чтобы все наши игры в сезоне что-то значили», – сказал Билл Армстронг.

За последние 11 сезонов «Аризона» только один раз сыграла в плей-офф – в 2020 году, когда в нем принимали участие 24 команды.

На рынке свободных агентов клуб подписал форвардов Джейсона Цукера, Александра Керфута и Ника Бьюгстэда, защитников Трэвиса Дермотта и Троя Стечера.

Также «Койотис» убедили 3-го номера драфта НХЛ-2022 Логана Кули начать профессиональную карьеру.