Генменеджер «Аризоны» о контрактах Симашева и Бута с «Локомотивом»: «Для их развития будет полезно, если они останутся там. Спешить незачем»

Генменеджер «Аризоны» высказался о Дмитрии Симашеве и Данииле Буте.

«Аризона» взяла защитника под 6-м номером и форварда под 12-м (оба – «Локомотив») на драфте НХЛ-2023.

Соглашения игроков с «Локомотивом» рассчитаны до 2025 года.

«Для их развития будет полезно, если они останутся там. Они играют в отличной организации. Они работают над развитием, и они оба находятся в действительно хороших ситуациях, так что им незачем спешить сюда.

Я думаю, что это помогает, когда игроки из одной страны приходят в команду и у них есть такие отношения. Они могут разобраться в этой ситуации вместе и продолжать работать над своим английским. Мы очень рады, что взяли их обоих.

Мы хотели взять двух игроков, которые, по нашему мнению, соответствовали бы нашей культуре, и выбрали именно их. Габариты, мастерство, хорошая конкурентоспособность, трудоспособность. Эти ребята каждый день приходят на площадку, чтобы соревноваться», – сказал Билл Армстронг.

«Аризона» взяла Бута под 12-м номером на драфте НХЛ. Клуб выбрал 2 россиян из «Локомотива» в 1-м раунде