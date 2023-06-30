Генменеджер «Аризоны» о контрактах Симашева и Бута с «Локомотивом»: «Для их развития будет полезно, если они останутся там. Спешить незачем»
Генменеджер «Аризоны» высказался о Дмитрии Симашеве и Данииле Буте.
«Аризона» взяла защитника Дмитрия Симашева под 6-м номером и форварда Даниила Бута под 12-м (оба – «Локомотив») на драфте НХЛ-2023.
Соглашения игроков с «Локомотивом» рассчитаны до 2025 года.
«Для их развития будет полезно, если они останутся там. Они играют в отличной организации. Они работают над развитием, и они оба находятся в действительно хороших ситуациях, так что им незачем спешить сюда.
Я думаю, что это помогает, когда игроки из одной страны приходят в команду и у них есть такие отношения. Они могут разобраться в этой ситуации вместе и продолжать работать над своим английским. Мы очень рады, что взяли их обоих.
Мы хотели взять двух игроков, которые, по нашему мнению, соответствовали бы нашей культуре, и выбрали именно их. Габариты, мастерство, хорошая конкурентоспособность, трудоспособность. Эти ребята каждый день приходят на площадку, чтобы соревноваться», – сказал Билл Армстронг.
«Аризона» взяла Бута под 12-м номером на драфте НХЛ. Клуб выбрал 2 россиян из «Локомотива» в 1-м раунде
и все наладится я думаю. а то какое то унылое дно.чем Квебек плох не понимаю. почему НХЛ не хочет возвиащатся на этот рынок?? с 90-х когда Нордикс оттуда уехали мне кажется много что в экономическом плане поменялось. уж точно Лучше чем тот же Хартфорд например. и фан база обеспеченна на 100%.возможно я ошибаюсь конечно