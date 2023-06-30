Генменеджер «Аризоны» о контрактах Симашева и Бута с «Локомотивом»: «Для их развития будет полезно, если они останутся там. Спешить незачем»

Теги Локомотив Аризона НХЛ драфт НХЛ КХЛ Билл Армстронг Дмитрий Симашев Даниил Бут Хоккей

Генменеджер «Аризоны» высказался о Дмитрии Симашеве и Данииле Буте.

«Аризона» взяла защитника Дмитрия Симашева под 6-м номером и форварда Даниила Бута под 12-м (оба – «Локомотив») на драфте НХЛ-2023.

Соглашения игроков с «Локомотивом» рассчитаны до 2025 года.

«Для их развития будет полезно, если они останутся там. Они играют в отличной организации. Они работают над развитием, и они оба находятся в действительно хороших ситуациях, так что им незачем спешить сюда.

Я думаю, что это помогает, когда игроки из одной страны приходят в команду и у них есть такие отношения. Они могут разобраться в этой ситуации вместе и продолжать работать над своим английским. Мы очень рады, что взяли их обоих.

Мы хотели взять двух игроков, которые, по нашему мнению, соответствовали бы нашей культуре, и выбрали именно их. Габариты, мастерство, хорошая конкурентоспособность, трудоспособность. Эти ребята каждый день приходят на площадку, чтобы соревноваться», – сказал Билл Армстронг.

«Аризона» взяла Бута под 12-м номером на драфте НХЛ. Клуб выбрал 2 россиян из «Локомотива» в 1-м раунде

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8 комментариев

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Maxim Shumov
Главное им не перейти в «лучшую систему мира», а то все развитие может ограничиться на суперсериях с Беларусью
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Павел павел
очень хочу переезда этой франшизы
и все наладится я думаю. а то какое то унылое дно.чем Квебек плох не понимаю. почему НХЛ не хочет возвиащатся на этот рынок?? с 90-х когда Нордикс оттуда уехали мне кажется много что в экономическом плане поменялось. уж точно Лучше чем тот же Хартфорд например. и фан база обеспеченна на 100%.возможно я ошибаюсь конечно
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HCBV
Ответ Павел павел
очень хочу переезда этой франшизы и все наладится я думаю. а то какое то унылое дно.чем Квебек плох не понимаю. почему НХЛ не хочет возвиащатся на этот рынок?? с 90-х когда Нордикс оттуда уехали мне кажется много что в экономическом плане поменялось. уж точно Лучше чем тот же Хартфорд например. и фан база обеспеченна на 100%.возможно я ошибаюсь конечно
Опять Квебек, забудьте уже про него. Не будет там НХЛ. Вариант с Ютой пожалуй неплохой, но лучший если сохранят Койотов и найдут всё таки арену в штате
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Павел павел
Ответ HCBV
Опять Квебек, забудьте уже про него. Не будет там НХЛ. Вариант с Ютой пожалуй неплохой, но лучший если сохранят Койотов и найдут всё таки арену в штате
чем лучше?? позвольте поинтересоваться???
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Павел павел
Ответ HCBV
Опять Квебек, забудьте уже про него. Не будет там НХЛ. Вариант с Ютой пожалуй неплохой, но лучший если сохранят Койотов и найдут всё таки арену в штате
лучше для только для владельца франшизы который отгрохает огромный массив с жилыми домами бизнес центром и тд и тп. и начнет бало рубить. благо в этом плане рынок огромный. и плевать ему будет что арена полупустая будет. и игрокам там играть неинтересно будет. а для реально хоккея?? В Квебека арена будет полностью заполнятся. значит у игроков глаза гореть будут. а не номер отбывать будут как сейчас. и появится новая интересная ( не франшиза) а команда. не унылое %%%%.за которой интересно наблюдать будет
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Maxim Shumov
Ответ Pronger
Воу-воу тоесть ГМ клуба НХЛ считает , что это вполне нормально для развития провести пару сезонов дома??? Ох, может его кто купил? Или интервью Ротенберг проплатил?
Бред
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