«Аризона» продлит контракт с тренером Туриньи: «Он привнес в наш клуб культуру и веру в себя»

Генменеджер «Аризоны» заявил, что клуб продлит контракт с главным тренером Андре Туриньи.

Действующее соглашение 49-летнего специалиста рассчитано до лета 2024 года.

В прошлом чемпионате «койоты» заняли в Центральном дивизионе 7-е место.

«Он очень хорошо справился с первым этапом. Он помог игрокам поверить в то, что он делает, помог им проникнуться культурой и каждым прожитым днем здесь, в пустыне.

Впереди второй этап – мы получили хороших игроков и постараемся показать содержательный хоккей. Думаю, он проделал отличную работу, и считаю, что мы сможем продлить с ним контракт и двигаться дальше. Он, безусловно, многое сделал для того, чтобы привнести в наш клуб культуру и веру в себя», – сказал Билл Армстронг.