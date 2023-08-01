Вратарь «Миннесоты» Густавссон: «Надеюсь, через три года стану безоговорочным первым номером и мой следующий контракт в НХЛ будет длиннее»

Филип Густавссон высказался после заключения нового 3-летнего соглашения с «Миннесотой».

25-летний голкипер договорился с клубом о средней зарплате 3,75 млн долларов в год, избежав арбитража.

«Надеюсь, через три года стану первым номером, по-настоящему безоговорочным первым номером, и буду проводить большинство матчей. Надеюсь, мой следующий контракт в будет длиннее.

Хочу доказать, что способен играть на высоком уровне много лет подряд», – сказал .