Густавссон подписал 3-летний контракт с «Миннесотой», избежав арбитража. Зарплата – 3,75 млн долларов в год

Теги Миннесота НХЛ Филип Густавссон Хоккей

Филип Густавссон подписал контракт с «Миннесотой» на 11,25 миллиона долларов.

25-летний голкипер договорился с клубом о подписании трехлетнего соглашения со средней зарплатой 3,75 миллиона долларов в год.

Таким образом, «Миннесота» и хоккеист подписали договор до арбитражного слушания, к которому обращался шведский вратарь.

По предыдущему соглашению его зарплата составила 825 тысяч долларов.

В минувшем сезоне Филип Густавссон перешел в «Миннесоту» из «Оттавы» по ходу сезона и провел 39 матчей за «Уайлд» в регулярном чемпионате (93,1% сэйвов при коэффициенте надежности 2,10).

Также в его активе 5 игр в плей-офф (92,1%, 2,33).

6 комментариев

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DMBS
Хороший контракт, если так же продолжит, успеет еще контракт жизни заключить в статусе НСА
+2
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ASM4T1K
Чем думал Дорион, когда менял Густавссона на Тэлбота? Очевидно же было, что обмен плохой для Оттавы
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Том
Платёжка под завязку. Хотели 3,2-3.3, получилось дороже. Наверное логичнее было бы на год-два. Дешевле и Уоллстедт как раз бы окреп, с другой стороны права на целых 3 года солидного вратаря
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Топ
А как же АК Барс?))
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Дима Лавриненко
Ответ ASM4T1K
Чем думал Дорион, когда менял Густавссона на Тэлбота? Очевидно же было, что обмен плохой для Оттавы
Густафсон больше в ахл играл чем в НХЛ и в НХЛ играл не очень хорошо. Я фанат соты например был расстроен этому обмену сначала.
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kostya187
Ответ ASM4T1K
Чем думал Дорион, когда менял Густавссона на Тэлбота? Очевидно же было, что обмен плохой для Оттавы
На тот момент Густавссон не показывал такой игры в Оттаве, какую продемонстрировал в прошлом сезоне в Миннесоте. Тэлбот в свою очередь хотел быть 1-ым номер, а не бэкапом Флери в Миннесоте. В конечном счете обмен для Оттавы плох, но в тот момент это было совсем неочевидно. Тот случай, когда просто смена клуба для игрока, Густавссона пошла на пользу.
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