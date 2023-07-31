Густавссон подписал 3-летний контракт с «Миннесотой», избежав арбитража. Зарплата – 3,75 млн долларов в год
Филип Густавссон подписал контракт с «Миннесотой» на 11,25 миллиона долларов.
25-летний голкипер договорился с клубом о подписании трехлетнего соглашения со средней зарплатой 3,75 миллиона долларов в год.
Таким образом, «Миннесота» и хоккеист подписали договор до арбитражного слушания, к которому обращался шведский вратарь.
По предыдущему соглашению его зарплата составила 825 тысяч долларов.
В минувшем сезоне Филип Густавссон перешел в «Миннесоту» из «Оттавы» по ходу сезона и провел 39 матчей за «Уайлд» в регулярном чемпионате (93,1% сэйвов при коэффициенте надежности 2,10).
Также в его активе 5 игр в плей-офф (92,1%, 2,33).
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