Густавссон подписал 3-летний контракт с «Миннесотой», избежав арбитража. Зарплата – 3,75 млн долларов в год

Филип Густавссон подписал контракт с «Миннесотой» на 11,25 миллиона долларов.

25-летний голкипер договорился с клубом о подписании трехлетнего соглашения со средней зарплатой 3,75 миллиона долларов в год.

Таким образом, « » и хоккеист подписали договор до арбитражного слушания, к которому обращался шведский вратарь.

По предыдущему соглашению его зарплата составила 825 тысяч долларов.

В минувшем сезоне перешел в «Миннесоту» из «Оттавы» по ходу сезона и провел 39 матчей за «Уайлд» в регулярном чемпионате (93,1% сэйвов при коэффициенте надежности 2,10).

Также в его активе 5 игр в плей-офф (92,1%, 2,33).