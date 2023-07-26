«Миннесота» и вратарь Густавссон дойдут до арбитража. Стороны не могут договориться о новом контракте (The Athletic)

Теги Миннесота НХЛ Филип Густавссон Хоккей

«Миннесота» и вратарь Филип Густавссон дойдут до арбитража.

Стороны не могут договориться об условиях нового контракта, сообщает журналист The Athletic Джо Смит. 

Слушание назначено на 4 августа. Густавссон может стать вторым вратарем, получившим контракт в арбитраже в это межсезонье.

Ранее арбитр присудил Илье Самсонову из «Торонто» соглашение на 1 год и 3,55 миллиона долларов. 

25-летний швед является ограниченно свободным агентом. В прошлом сезоне его зарплата составила 825 тысяч долларов. Кэпхит по гибридному контракту (первый год двусторонний, второй – односторонний) составлял 787,5 тысячи долларов. 

В минувшем сезоне он провел 39 матчей за «Уайлд» в регулярном чемпионате (93,1% сэйвов при коэффициенте надежности 2,10). 

Также в его активе 5 игр в плей-офф (92,1%, 2,33). 

 

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