Мартемьянов о сборах: «Сибирь и Дальний Восток – особая зона, где нужна дополнительная физическая нагрузка, потому что присутствует смена часовых поясов»

Андрей Мартемьянов высказался о подготовке команд из Сибири и Дальнего Востока.

В апреле « » объявила об уходе с поста главного тренера. В мае он возглавил «Амур».

«Я вернулся в старый клуб с новыми игроками. Сейчас у нас в составе четыре-пять приглашенных хоккеистов. Задача поставлена, чтобы хоккеисты быстрее стали командой. Это было обозначено еще на первом собрании.

Речь идет не только о взаимопонимании на льду. Естественно, нужно и общение, чтобы команда становилась единым кулаком.

В прошлом сезоне «Сибирь» хорошо выглядела в плане физического состояния. Поэтому, посовещавшись со своими коллегами, мы приняли решение – практически ничего не менять в своей подготовке. Сибирь и Дальний Восток – это вообще особая зона, где нужна дополнительная физическая нагрузка на сборах, чтобы еще и воспитывать характер, потому что присутствует смена часовых поясов.

Семь часов разницы с московским регионом, пять – с уральским, три-четыре – с другими. Это надо понимать. И это надо понимать команде с первых дней подготовки. Мы настраиваем ребят, что легко не будет. Будет тяжело. Будет сложно. Команда должна быть внутренне к этому готова.

Опытные ребята это все прекрасно понимают. Естественно, что тем, кто уже играл на Дальнем Востоке, будет полегче. В остальном и мы поможем, и между собой они будут общаться. Нужно понимать свой организм, свое тело и чувствовать, в каком оно состоянии», – сказал главный тренер « ».