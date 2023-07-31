Рашевский об отказе от перехода в «Виннипег»: «Был на связи, но посоветовался с родными, агентом и тренерским штабом. Все одного мнения были, что лучше остаться в «Динамо»

Дмитрий Рашевский рассказал, почему решил не переходить в «Виннипег».

– Вы подписали соглашение с « » по ходу прошлого сезона. Почему решились? Особенно на фоне того, какие ценники были на хоккеистов в межсезонье.

– Мне все нравится в «Динамо», поэтому и подписал новый контракт.

– Вариант продолжения карьеры в Северной Америке не рассматривали? Были на связи с «Виннипегом»?

– Был на связи, но в моменте посоветовался с родными, агентом и тренерским штабом. Все одного мнения были, что лучше остаться.

– Но «Виннипег» продолжает с вами связь поддерживать?

– Да, – сказал нападающий «Динамо».

Напомним, был выбран « » на драфте НХЛ-2021 в 5-м раунде под 146-м общим номером.