Рашевский об отказе от перехода в «Виннипег»: «Был на связи, но посоветовался с родными, агентом и тренерским штабом. Все одного мнения были, что лучше остаться в «Динамо»
Дмитрий Рашевский рассказал, почему решил не переходить в «Виннипег».
– Вы подписали соглашение с «Динамо» по ходу прошлого сезона. Почему решились? Особенно на фоне того, какие ценники были на хоккеистов в межсезонье.
– Мне все нравится в «Динамо», поэтому и подписал новый контракт.
– Вариант продолжения карьеры в Северной Америке не рассматривали? Были на связи с «Виннипегом»?
– Был на связи, но в моменте посоветовался с родными, агентом и тренерским штабом. Все одного мнения были, что лучше остаться.
– Но «Виннипег» продолжает с вами связь поддерживать?
– Да, – сказал нападающий «Динамо».
Напомним, Рашевский был выбран «Виннипегом» на драфте НХЛ-2021 в 5-м раунде под 146-м общим номером.
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