Тренер «Рубина» Ячменев о китайской еде: «Самое экзотическое – коконы шелкопряда и медузы. На рынке есть все, вплоть до собак»
Денис Ячменев высказался о самой экзотической еде в Китае.
– Некоторое время вы жили в Китае. Взрослый человек со своими ценностями, приезжающий в Китай, получает культурный шок?
– Если это можно назвать шоком – там совершенно другая культура, надо к ней привыкать. Многие вещи делают совершенно иначе.
Требуются определенные усилия, чтобы перестроиться под их жизнь. Повторюсь – совершенно другая культура.
– К чему было тяжелее всего привыкнуть?
– Наверное, к еде. Хоть и тяжело, но хочешь есть – привыкнешь.
В Китае есть и обычная европейская кухня – пицца, паста, «Макдоналдс» тот же.
Ребята русские ходили, и я вместе с ним, хотя не сторонник такой пищи. Китайская еда интересная.
Самое экзотическое, что я пробовал, – коконы шелкопряда и медузы. А если зайти на рынок – там этой живности… Есть все, вплоть до собак. Но это их культура.
А еще по сравнению с Россией бросилось в глаза разрешение курить в общественных местах. У нас на это уже был запрет в то время, – сказал главный тренер «Рубина» Денис Ячменев, игравший в ВХЛ за китайский «Ценг Тоу».
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