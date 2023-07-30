Тренер «Рубина» Ячменев о китайской еде: «Самое экзотическое – коконы шелкопряда и медузы. На рынке есть все, вплоть до собак»

Денис Ячменев высказался о самой экзотической еде в Китае.

– Некоторое время вы жили в Китае. Взрослый человек со своими ценностями, приезжающий в Китай, получает культурный шок?

– Если это можно назвать шоком – там совершенно другая культура, надо к ней привыкать. Многие вещи делают совершенно иначе.

Требуются определенные усилия, чтобы перестроиться под их жизнь. Повторюсь – совершенно другая культура.

– К чему было тяжелее всего привыкнуть?

– Наверное, к еде. Хоть и тяжело, но хочешь есть – привыкнешь.

В Китае есть и обычная европейская кухня – пицца, паста, «Макдоналдс» тот же.

Ребята русские ходили, и я вместе с ним, хотя не сторонник такой пищи. Китайская еда интересная.

Самое экзотическое, что я пробовал, – коконы шелкопряда и медузы. А если зайти на рынок – там этой живности… Есть все, вплоть до собак. Но это их культура.

А еще по сравнению с Россией бросилось в глаза разрешение курить в общественных местах. У нас на это уже был запрет в то время, – сказал главный тренер « » Денис Ячменев, игравший в за китайский «Ценг Тоу».