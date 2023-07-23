Александр Рыков о невыходе «Трактора» в плей-офф: «Плохо начали сезон. Очнулись в середине регулярки, начали набирать очки, но было уже поздно»
Александр Рыков высказался о дебюте в КХЛ в составе «Трактора».
– В сезоне-2022/23 вы дебютировали в КХЛ. Какие были эмоции?
– Эмоции непередаваемые. Немного трясло, зрители орали, было очень атмосферно.
Долго ждал первую смену. Потом выпустили, был очень доволен, еще и вышел с лидерами в первой пятерке, Бурдасов уступил мне место (смеется).
– Что чувствовали, сидя на лавке и ожидая, когда вас выпустят?
– Нужно быть всегда готовым, а это тяжело. В первом периоде не играешь и сидишь весь холодный. Потом тренер говорит идти разминаться и выпускает. Когда выходишь на лед в такие моменты, ноги сами бегут, мотивация дикая.
– Вы провели 20 матчей в ВХЛ. Какие отличия КХЛ от ВХЛ подметили?
– В КХЛ более техничные игроки, быстрее думают. Все побыстрее.
Если говорить о различиях МХЛ и КХЛ, то отличается все. В КХЛ уже опытные игроки, а МХЛ – это начало профессионального уровня.
– Как думаете, почему «Трактору» не удалось выйти в плей-офф в сезоне-2022/23?
– Плохо начали сезон, было много поражений. Очнулись в середине регулярки, начали набирать очки, но было уже поздно.
– Какие цели на сезон-2023/24?
– Закрепиться в «Тракторе», чтобы получать полноценную игровую практику. Для этого нужно много работать, тогда все придет. Нужно все развивать: физику, технику рук, катание, – сказал нападающий системы «Трактора».
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