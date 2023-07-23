Александр Рыков о невыходе «Трактора» в плей-офф: «Плохо начали сезон. Очнулись в середине регулярки, начали набирать очки, но было уже поздно»

Александр Рыков высказался о дебюте в КХЛ в составе «Трактора».

– В сезоне-2022/23 вы дебютировали в КХЛ. Какие были эмоции?

– Эмоции непередаваемые. Немного трясло, зрители орали, было очень атмосферно.

Долго ждал первую смену. Потом выпустили, был очень доволен, еще и вышел с лидерами в первой пятерке, уступил мне место (смеется).

– Что чувствовали, сидя на лавке и ожидая, когда вас выпустят?

– Нужно быть всегда готовым, а это тяжело. В первом периоде не играешь и сидишь весь холодный. Потом тренер говорит идти разминаться и выпускает. Когда выходишь на лед в такие моменты, ноги сами бегут, мотивация дикая.

– Вы провели 20 матчей в . Какие отличия КХЛ от ВХЛ подметили?

– В КХЛ более техничные игроки, быстрее думают. Все побыстрее.

Если говорить о различиях МХЛ и КХЛ, то отличается все. В КХЛ уже опытные игроки, а – это начало профессионального уровня.

– Как думаете, почему « » не удалось выйти в плей-офф в сезоне-2022/23?

– Плохо начали сезон, было много поражений. Очнулись в середине регулярки, начали набирать очки, но было уже поздно.

– Какие цели на сезон-2023/24?

– Закрепиться в «Тракторе», чтобы получать полноценную игровую практику. Для этого нужно много работать, тогда все придет. Нужно все развивать: физику, технику рук, катание, – сказал нападающий системы «Трактора».