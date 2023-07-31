Тренер «Рубина» Ячменев о Канаде: «Обычным людям нет дела до политики – не видел плохого отношения. Семьи даже в очереди стоят на поселение игроков»

Денис Ячменев ответил на вопрос об отношении к русским в Канаде.

Ячменев в сезоне-2001/02 выступал в составе «Норт-Бэй Сентенниалс» в юниорской лиге Онтарио.

– Как относилась к русским семья, в которой вы жили?

– Обычным людям нет дела до политики. Они были рады, не первый год принимали хоккеистов к себе в дом.

В некоторых клубах даже семьи стоят в очереди. Они хотят поселить к себе хоккеиста. Это почти привилегия.

Делают это они не ради пособия, которое им платит клуб и которого зачастую не хватает на содержание юниора, а потому что любят хоккей и вот таким образом могут поддержать местную команду.

Плохого отношения я к себе не видел. В первый год жил в двух разных семьях. В одной из них был еще один парень с команды, наверное, это было сделано для того, чтобы адаптация проходила проще.

Затем, когда я был в другой семье, туда приезжали мои родные, их с радостью принимали. Мы до сих пор общаемся с ними, замечательные люди, – сказал главный тренер «Рубина» Денис Ячменев.