Генменеджер «Торпедо» оценил приезд Охотюка в клуб на 60-65 процентов, Дорофеева – на 50 процентов

Теги Торпедо Сан-Хосе НХЛ КХЛ Вегас Никита Охотюк Павел Дорофеев Максим Гафуров Хоккей

Максим Гафуров высказался о возможном переходе Никиты Охотюка и Павла Дорофеева в «Торпедо».

Нижегородский клуб получил права на хоккеистов из систем клубов НХЛ в результате обмена с «Трактором», в котором Семен Дер-Аргучинцев перешел в уральский клуб.

На данный момент Никита Охотюк представляет «Сан-Хосе», Павел Дорофеев – «Вегас».

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров после получения прав оценил приезд Охотюка в команду на 60-65 процентов, Дорофеева – на 50 процентов.

1 комментарий

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vdksjs
Охотюк еще толком не показал себя в системе СХ, в ней есть шансы, все от него зависит. Дорофеев клал победные за Вегас и в целом продемонстрировал неплохую стату. Откуда такие проценты?) Хотя в случае с 50% про кого угодно можно так сказать, либо приедет, либо нет)
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