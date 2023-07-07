Генменеджер «Торпедо» оценил приезд Охотюка в клуб на 60-65 процентов, Дорофеева – на 50 процентов
Максим Гафуров высказался о возможном переходе Никиты Охотюка и Павла Дорофеева в «Торпедо».
Нижегородский клуб получил права на хоккеистов из систем клубов НХЛ в результате обмена с «Трактором», в котором Семен Дер-Аргучинцев перешел в уральский клуб.
На данный момент Никита Охотюк представляет «Сан-Хосе», Павел Дорофеев – «Вегас».
Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров после получения прав оценил приезд Охотюка в команду на 60-65 процентов, Дорофеева – на 50 процентов.
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