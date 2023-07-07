Генменеджер «Торпедо» оценил приезд Охотюка в клуб на 60-65 процентов, Дорофеева – на 50 процентов

Максим Гафуров высказался о возможном переходе Никиты Охотюка и Павла Дорофеева в «Торпедо».

Нижегородский клуб получил права на хоккеистов из систем клубов НХЛ в результате обмена с «Трактором», в котором Семен Дер-Аргучинцев перешел в уральский клуб.

На данный момент представляет « », – « ».

Генеральный менеджер « » Максим Гафуров после получения прав оценил приезд Охотюка в команду на 60-65 процентов, Дорофеева – на 50 процентов.