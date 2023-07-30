Коннолли о хите Овечкина: «Он мог выбросить меня на третий ряд, если бы захотел»

Теги Вашингтон Флорида Александр Овечкин НХЛ Бретт Коннолли Хоккей

Бретт Коннолли рассказал, как попал под силовой прием Александра Овечкина.

С 2016 по 2019 год хоккеисты вместе играли за «Вашингтон». В сезоне-2019/20 Коннолли перешел во «Флориду».

На данный момент Овечкин занимает 4-е место по силовым приемам в истории НХЛ (3 471 хит).

«Я помню следующий год, я помню первый раз, когда мы играли против них.

Он мог бы, если бы захотел, он, вероятно, мог бы выбросить меня хитом на третий ряд. Он просто застал меня в нелепом положении, он просто подкрадывается к тебе, и он действительно большой парень. Но он не сделал этого.

Без сомнения, против него было бы неприятно играть в серии плей-офф», – сказал экс-нападающий «Вашингтона» и «Флориды» Коннолли.

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4 комментария

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Gepard_GRIN
Александр Милосердный.
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Геннадий Тёкин
Мужик ребенка не обидит)).
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mitos
Ови свох не трогает. Только молодых русских дубасит)
+1
-1
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e1ther - e1ther
Ответ mitos
Ови свох не трогает. Только молодых русских дубасит)
он канадец,если ты хотел отшутиться,по поводу "американщины" Овечкина)
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