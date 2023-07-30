Коннолли о хите Овечкина: «Он мог выбросить меня на третий ряд, если бы захотел»

Бретт Коннолли рассказал, как попал под силовой прием Александра Овечкина.

С 2016 по 2019 год хоккеисты вместе играли за «Вашингтон». В сезоне-2019/20 Коннолли перешел во «Флориду».

На данный момент занимает 4-е место по силовым приемам в истории (3 471 хит).

«Я помню следующий год, я помню первый раз, когда мы играли против них.

Он мог бы, если бы захотел, он, вероятно, мог бы выбросить меня хитом на третий ряд. Он просто застал меня в нелепом положении, он просто подкрадывается к тебе, и он действительно большой парень. Но он не сделал этого.

Без сомнения, против него было бы неприятно играть в серии плей-офф», – сказал экс-нападающий « » и «Флориды» Коннолли.