Коннолли о хите Овечкина: «Он мог выбросить меня на третий ряд, если бы захотел»
Бретт Коннолли рассказал, как попал под силовой прием Александра Овечкина.
С 2016 по 2019 год хоккеисты вместе играли за «Вашингтон». В сезоне-2019/20 Коннолли перешел во «Флориду».
На данный момент Овечкин занимает 4-е место по силовым приемам в истории НХЛ (3 471 хит).
«Я помню следующий год, я помню первый раз, когда мы играли против них.
Он мог бы, если бы захотел, он, вероятно, мог бы выбросить меня хитом на третий ряд. Он просто застал меня в нелепом положении, он просто подкрадывается к тебе, и он действительно большой парень. Но он не сделал этого.
Без сомнения, против него было бы неприятно играть в серии плей-офф», – сказал экс-нападающий «Вашингтона» и «Флориды» Коннолли.
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