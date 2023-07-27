Джастин Гейджи: «Хоккей смотрю, знаю Овечкина. Ходил на 7-й матч «Колорадо». Это были потрясающие эмоции. Одна из лучших атмосфер, что я ощущал на спортивных мероприятиях»

Боец UFC Джастин Гейджи поделился впечатлениями от посещения матча НХЛ.

– Следите ли вы за , знаете ли вы кого‑то из российских игроков?

– Хоккей смотрю, но имен не знаю.

– Может, ?

– Его знаю. За кого он сейчас играет?

– «Вашингтон Кэпиталс».

– Я ходил на седьмой матч «Колорадо Эвеланш». Мне кажется, это вообще было впервые, когда я оказался на хоккейном матче. И должен сказать, что это были потрясающие эмоции. Одна из лучших атмосфер, что я ощущал на спортивных мероприятиях вживую, – сказал Джастин Гейджи.