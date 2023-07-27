Джастин Гейджи: «Хоккей смотрю, знаю Овечкина. Ходил на 7-й матч «Колорадо». Это были потрясающие эмоции. Одна из лучших атмосфер, что я ощущал на спортивных мероприятиях»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Колорадо Александр Овечкин НХЛ Матч ТВ Джастин Гейджи Хоккей

Боец UFC Джастин Гейджи поделился впечатлениями от посещения матча НХЛ.

– Следите ли вы за НХЛ, знаете ли вы кого‑то из российских игроков?

– Хоккей смотрю, но имен не знаю.

– Может, Александр Овечкин?

– Его знаю. За кого он сейчас играет?

– «Вашингтон Кэпиталс».

– Я ходил на седьмой матч «Колорадо Эвеланш». Мне кажется, это вообще было впервые, когда я оказался на хоккейном матче. И должен сказать, что это были потрясающие эмоции. Одна из лучших атмосфер, что я ощущал на спортивных мероприятиях вживую, – сказал Джастин Гейджи.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
вот он уровень хоккея: чуть популярнее керлинга и примерно на уровне поло. сказал, что знает овцова чисто из вежливости
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий