Кирилл Готовец: «Цель – Кубок Гагарина. Буду делать все, что от меня зависит. Прочувствовав вкус чемпионства, хочется побеждать всегда»

Теги КХЛ Кубок Гагарина Кирилл Готовец Динамо Хоккей

Кирилл Готовец заявил, что хочет выиграть с «Динамо» Кубок Гагарина.

– Какую цель ставите перед собой на новый сезон?

– Глобальная цель – это Кубок. Буду делать все, что от меня зависит, для достижения этой цели.

Когда выигрываешь один Кубок, то прочувствовав вкус чемпионства, тебе хочется побеждать всегда. Эйфория и осознание того, что ты чемпион – незабываемы.

И это отличная мотивация, ведь хочется снова пережить такие эмоции, – сказал защитник «Динамо».

В 2021 году Готовец стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда».

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1 комментарий

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Machine Head
Похвально желание ! Нам болельщикам остается поддержать вас в этой инициативе и активно на арене ВТБ.
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