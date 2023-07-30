Кирилл Готовец: «Цель – Кубок Гагарина. Буду делать все, что от меня зависит. Прочувствовав вкус чемпионства, хочется побеждать всегда»
Кирилл Готовец заявил, что хочет выиграть с «Динамо» Кубок Гагарина.
– Какую цель ставите перед собой на новый сезон?
– Глобальная цель – это Кубок. Буду делать все, что от меня зависит, для достижения этой цели.
Когда выигрываешь один Кубок, то прочувствовав вкус чемпионства, тебе хочется побеждать всегда. Эйфория и осознание того, что ты чемпион – незабываемы.
И это отличная мотивация, ведь хочется снова пережить такие эмоции, – сказал защитник «Динамо».
В 2021 году Готовец стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда».
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