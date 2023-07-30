Готовец о Хартли: «Его все чуть ли не ненавидят, когда работают с ним. А потом уходят и понимают, насколько важны детали, которыми он всех мучает»

Кирилл Готовец поделился воспоминаниями о работе с Бобом Хартли в «Авангарде».

– Чтобы выиграть , должно сойтись много факторов, нет одного ключа к успеху. Вспоминаю победу в финале с « » – там все сложилось. Очень дружный коллектив, никто не выпадал. Работоспособные парни, вратарь тащил, спецбригады были в топе. Физика на уровне была.

Мой папа смотрел, как мы играем овертаймы и потом удивлялся нашей свежести – словно на новую игру вышли, не следа усталости. Соперников в дополнительное время просто сметали.

– При этом говорили, что просто достал всех игроков!

– Когда с Бобом работают, его все чуть ли не ненавидят, а потом уходят и понимают, насколько он разбирается в хоккее и насколько детали, которыми он всех мучает, важны.

Хоккей сейчас настолько быстрый, что любая мелочь может решить исход матча. Большинство действий происходят на инстинктах, и как ты их отработаешь на тренировках, так у тебя потом и в игре будет.

– Расскажите о какой-нибудь из таких деталей?

– Клюшка всегда должна быть на шайбу. В зоне обороны или в средней зоне он запрещал играть в тело. Говорил: «Зачем тебе убивать игрока, если он все равно пас отдаст?»

При возврате в оборону нападающий обязательно должен знать, как поставить коньки – тормоз лицом к шайбе. И когда Боб тебя на тренировке этим мучает… Но потом все идет на пользу, – сказал защитник «Динамо» Готовец.