Директор «Динамо» о Готовце: «Один из лучших по блокам в КХЛ, боец и авторитет в раздевалке. Продолжаем формировать костяк с прицелом на несколько лет»

Директор «Динамо» высказался о продлении контракта с защитником Кириллом Готовцом.

Новое соглашение с 31-летним белорусским игроком будет действовать до завершения сезона-2024/25.

«Решение о продлении действующего соглашения с Кириллом было не самым сложным. Готовец быстро стал своим в коллективе и обе стороны хотели переподписать контракт уже сейчас.

Мы продолжаем формировать костяк команды с прицелом на несколько лет вперед. Что касается сильных сторон Кирилла Готовца, то она всем известна.

Один из лучших игроков по блокированным броскам в , самоотверженный боец и авторитет в раздевалке. Рады, что Кирилл продолжит выступать в составе нашей команды!» – сказал спортивный директор московского клуба .