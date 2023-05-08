Директор «Динамо» о Готовце: «Один из лучших по блокам в КХЛ, боец и авторитет в раздевалке. Продолжаем формировать костяк с прицелом на несколько лет»

Теги Алексей Сопин КХЛ Кирилл Готовец Динамо Хоккей

Директор «Динамо» высказался о продлении контракта с защитником Кириллом Готовцом.

Новое соглашение с 31-летним белорусским игроком будет действовать до завершения сезона-2024/25.

«Решение о продлении действующего соглашения с Кириллом было не самым сложным. Готовец быстро стал своим в коллективе и обе стороны хотели переподписать контракт уже сейчас.

Мы продолжаем формировать костяк команды с прицелом на несколько лет вперед. Что касается сильных сторон Кирилла Готовца, то она всем известна.

Один из лучших игроков по блокированным броскам в КХЛ, самоотверженный боец и авторитет в раздевалке. Рады, что Кирилл продолжит выступать в составе нашей команды!» – сказал спортивный директор московского клуба Алексей Сопин.

1 комментарий

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snork
Да, хороший защитник и голы умеет забивать.
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