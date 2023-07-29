Третьяк провел открытую тренировку для детей: «Важно, чтобы принципы ЗОЖ, регулярные занятия физкультурой стали неотъемлемой частью жизни подрастающего поколения»

Теги ФХР Владислав Третьяк КХЛ Здоровье Хоккей

Владислав Третьяк провел открытую тренировку в Ульяновской области.

Мероприятие прошло в селе Садовое в рамках спортивного марафона «Сила России». Участниками стало около 40 детей Новоспасского района. Экс-вратарь сборной СССР Владислав Третьяк показал им свои любимые упражнения. 

«После таких мастер-классов у молодежи появляется еще больше желания развиваться в своем любимом виде спорта, достичь в нем определенных высот.

Для нас важно, чтобы принципы ЗОЖ, регулярные занятия физической культурой стали неотъемлемой частью жизни для нашего подрастающего поколения», – сказал трехкратный олимпийский чемпион и президент ФХР Третьяк. 

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