Щитов о натурализации: «Игрокам нужно гражданство, чтобы играть в КХЛ и получать более выгодные контракты. Был ли смысл сокращать лимит?»

Никита Щитов поделился мнением о получении легионерами гражданства России.

Президент России Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника « » . Также о желании стать гражданином России заявлял нападающий СКА Брендан Лайпсик.

– Если этим хоккеистам нравится наша страна, то в этом нет ничего плохого. Понятно, что им нужно гражданство, чтобы играть здесь в хоккей и получать более выгодные контракты. Быть натурализованными – это преимущество. Ничего против этих ребят я не имею, сейчас такая сложная ситуация и они ищут лазейки.

Поэтому возникает вопрос: был ли смысл сокращать лимит на легионеров? Думаю, что КХЛ и ФХР надо лучше взаимодействовать между собой. Возможно, нет нужной коммуникации и в итоге нет смысла в работе – идет профанация. Какой смысл в лимите, если можно обходить его натурализацией? Двум организациям нужно придти к единому мнению, сейчас они только усложняют друг другу жизнь.

– КХЛ не нужно бороться с натурализацией игроков?

– Большинство клубов в КХЛ не хотело сокращать лимит на легионеров. Если в Минспорта, или на высшем уровне скажут, что не нужно натурализовать, тогда и не будут. Без сигнала свыше ничего не поменяется. Пока будут находить такие лазейки. Мастерство в лиге падает, поэтому у кого есть возможность, будут так укреплять свои составы, – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.