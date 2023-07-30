Соркин о тренировках летом: «В июле на лед начал ходить. Главное войти, почувствовать ноги. Все на позитиве, готовимся к сборам ЦСКА»

Теги ЦСКА КХЛ Максим Соркин Хоккей

Максим Соркин рассказал о тренировках в межсезонье.

– Хорошо отдохнул. В мае ездил с ребятами в Эмираты. Далее был с родными и близкими на даче. Так свободное время и провел, а дальше начал постепенно тренироваться. В июне – зал, а в июле на лед начал ходить.  

– В чем главная задача летних тренировок?

– Да все просто. Сейчас главное войти, почувствовать ноги. Все на позитиве. Готовимся к сборам, к тренировкам, которые вот-вот начнутся.  

– Индивидуально тренироваться сложнее, чем под присмотром тренеров?

– Наверное, уже на опыте знаешь, какие базовые вещи нужно делать. Не думаю, что без тренеров тяжелее. Просто тренировки отличаются, – сказал форвард ЦСКА.

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