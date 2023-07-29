Кучеров о тренировках с Оутсом: «Я как маленький ребенок, когда он говорит – просто стою и слушаю. Он входит в Зал славы, учился у Гретцки»

Теги Тампа-Бэй Уэйн Гретцки НХЛ Адам Оутс Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров рассказал, что Адам Оутс обратил его внимание на мелкие детали игры.

В межсезонье нападающий «Тампы» тренируется с членом Зала хоккейной славы Оутсом.

«Я помню, когда я действительно начал обращать внимание на эти мелочи. Пока я не встретил Оутса, никто никогда не показывал мне эти маленькие фокусы или как их делать. Он был тем парнем, который показал мне все это. Это все из-за его тренировок.

Он входит в Зал славы. Он играл против Уэйна Гретцки. Он учился у Гретцки, так что, конечно, я буду его слушать. Я как маленький ребенок, когда он говорит. Я просто стою и слушаю, потому что как только я начал делать [то, что он говорит] и как только это начало приносить плоды в матчах, я подумал: «Вау, игра на самом деле может казаться медленной», – сказал Кучеров.

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1 комментарий

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tosha3110
Жаль, что воспользовались гугл переводчиком
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