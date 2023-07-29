Кучеров о нашивке «А» в «Тампе»: «Круто, но моя игра не изменилась. Пытаюсь подавать пример. Если бы сам был новичком – равнялся бы на Василевского»
Никита Кучеров высказался о статусе альтернативного капитана «Тампы».
В прошлом сезоне россиянин впервые в карьере постоянно играл с нашивкой «А» на свитере.
«Круто. Для меня это нечто новое, но моя игра из-за этого не изменилась. Играть с нашивкой – большая честь для меня.
В этой роли я просто пытаюсь подавать пример другим, показывать, что значит быть профессионалом.
Честно говоря, если бы я сам был новичком, то стал бы равняться на Василевского. Пусть у него и нет нашивки, я бы стал смотреть на него», – сказал Кучеров.
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