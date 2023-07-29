Кучеров о нашивке «А» в «Тампе»: «Круто, но моя игра не изменилась. Пытаюсь подавать пример. Если бы сам был новичком – равнялся бы на Василевского»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Андрей Василевский Хоккей

Никита Кучеров высказался о статусе альтернативного капитана «Тампы».

В прошлом сезоне россиянин впервые в карьере постоянно играл с нашивкой «А» на свитере. 

«Круто. Для меня это нечто новое, но моя игра из-за этого не изменилась. Играть с нашивкой – большая честь для меня. 

В этой роли я просто пытаюсь подавать пример другим, показывать, что значит быть профессионалом.

Честно говоря, если бы я сам был новичком, то стал бы равняться на Василевского. Пусть у него и нет нашивки, я бы стал смотреть на него», – сказал Кучеров. 

Кучеров о Василевском: «Самый трудолюбивый парень, которого я когда-либо встречал. Равняюсь на него»

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