Кучеров о Василевском: «Самый трудолюбивый парень, которого я когда-либо встречал. Равняюсь на него»

Никита Кучеров сообщил, что равняется на Андрея Василевского.

Нападающий «Тампы» Кучеров вернулся к тренировкам на льду всего через неделю после вылета клуба из плей-офф-2023.

«Я бы сказал, что он самый трудолюбивый парень, которого я когда-либо встречал. Я даже равняюсь на него. Он проделывает так много дополнительной работы, что я тоже должен это делать. Он как бы подталкивает меня.

Я думаю, это просто связано с тем, как нас воспитывали наши родители и как наши тренеры тренировали нас дома.

Все дело в дисциплине. Все дело в последовательности. Это другой уровень. Здесь нечего валять дурака. Приходи и делай свою работу», – сказал нападающий «Тампы» Кучеров.

Оутс о Кучерове: «Когда люди говорят, что он просто одаренный, это отговорки. Не преуменьшайте его усилия, интеллект и трудовую этику»