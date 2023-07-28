Немировски о «Сибири»: «На 90-95 процентов селекция закончена. Обсуждаем кое-какие варианты. Если появятся предложения, рассмотрим их»
Дэвид Немировски сообщил, что селекция «Сибири» на 90-95 процентов закончена.
– Насколько «Сибирь» завершила процесс комплектования?
– Думаю, он почти завершен. Сейчас обсуждаем кое-какие варианты. Если появятся какие-то предложения, то будем рассматривать их.
Можно сказать, что на 90-95 процентов селекция закончена.
– Насколько в принципе беспокоит центральная ось «Сибири»?
– Конечно, всегда важно иметь хороших центров в третьем и четвертых звеньях. Однако здорово, что сейчас нам удалось закрыть места топ-6 Андреоффом и Беком. Конечно, жалко, что ушел Валентин Пьянов. Но ничего не поделаешь.
– Выбор потенциальных партнеров для Бека – головная боль? С ним очень непросто играть.
– Нет, не считаю это головной болью. Мы уже общались с ним несколько раз на эту тему. К каждому игроку нужно находить индивидуальный подход. У нас был хороший разговор.
Знаю, что у многих хоккеистов есть предпочтения, с кем им было бы удобно играть. Но уверен, что в этом плане никаких проблем не будет, – сказал главный тренер «Сибири» Немировски.
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