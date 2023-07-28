Немировски о «Сибири»: «На 90-95 процентов селекция закончена. Обсуждаем кое-какие варианты. Если появятся предложения, рассмотрим их»

Теги Сибирь Дэвид Немировски КХЛ Валентин Пьянов Тэйлор Бек Энди Андреофф Спорт-Экспресс Хоккей

Дэвид Немировски сообщил, что селекция «Сибири» на 90-95 процентов закончена.

– Насколько «Сибирь» завершила процесс комплектования?

– Думаю, он почти завершен. Сейчас обсуждаем кое-какие варианты. Если появятся какие-то предложения, то будем рассматривать их.

Можно сказать, что на 90-95 процентов селекция закончена.

– Насколько в принципе беспокоит центральная ось «Сибири»?

– Конечно, всегда важно иметь хороших центров в третьем и четвертых звеньях. Однако здорово, что сейчас нам удалось закрыть места топ-6 Андреоффом и Беком. Конечно, жалко, что ушел Валентин Пьянов. Но ничего не поделаешь.

– Выбор потенциальных партнеров для Бека – головная боль? С ним очень непросто играть.

– Нет, не считаю это головной болью. Мы уже общались с ним несколько раз на эту тему. К каждому игроку нужно находить индивидуальный подход. У нас был хороший разговор.

Знаю, что у многих хоккеистов есть предпочтения, с кем им было бы удобно играть. Но уверен, что в этом плане никаких проблем не будет, – сказал главный тренер «Сибири» Немировски.

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1 комментарий

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Sever12
я так понимаю Бэка опять в центр хотя определить...не его это позиция, с краю он гораздо эффективнее...
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