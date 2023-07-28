Валерий Белов: «Трушков способен стать крепким первым номером клуба КХЛ. Верю в его будущее»

Валерий Белов считает, что Александр Трушков способен стать первым номером клуба КХЛ.

– Что скажете о легионерах «Лады» – центральном и праворуком крайнем форвардах Джозефсе и Космачаке? 29-летний Джозефс вызвал споры в интернете, поскольку в прошлом сезоне во втором дивизионе Швейцарии забросил лишь 6 шайб...

– Я бы не ориентировался исключительно на личную статистику, например, во второй лиге чемпионата Швейцарии, тем более что уровень игры в Швейцарии достаточно высокий.

Также нужно учесть, что сегодня трансферный рынок очень тяжелый, не все наработки реализуются, ведь применительно к «Ладе» называли и фамилии других иностранцев.

Посмотрим, как Джозефс и Космачак проявят себя. От легионеров всегда ждут лидерства, оно необходимо любому клубу. И особенно тому, кто возвращается в элитную лигу.

– Имеет ли смысл ждать вратаря-легионера?

– Это вопрос к менеджменту «Лады». Мы в ВХЛ доверяли Трушкову. Столько, сколько он сыграл у нас за последние два сезона, он не играл нигде.

На мой взгляд, при правильной и большой работе Трушков способен стать крепким первым номером клуба КХЛ. Верю в его будущее, – сказал экс-тренер «Лады».