Валерий Белов: «У этого состава «Лады» есть возможность побороться за путевку в плей-офф»

Теги Лада Валерий Белов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Валерий Белов считает, что «Ладе» по силам выйти в плей-офф в дебютном сезоне КХЛ.

– В нынешней непростой ситуации комплектацию клуба под КХЛ можно назвать в целом успешной. Чувствуется профессиональная рука Рафика Якубова, известного менеджера, у которого в КХЛ наработаны опыт и связи.

Если сравнивать с прошлым сезоном в ВХЛ, ряд позиций Якубову и его кураторам удалось усилить. На мой взгляд, у этого состава  есть возможность побороться за путевку в плей-офф.

– Кого в составе отметите?

– Надеюсь, те игроки, с которыми мы прошли ВХЛ, поднимутся на уровень КХЛ, потенциал у них есть. Прежде всего это форварды Червоненко, Аноховский, Грошев, Романов, защитник Глухов, вратарь Трушков. Вернулся из «Сочи» трудолюбивый нападающий Стальнов, который формировался у нас в «Ладе». Есть и другие фамилии.

Многое будет зависеть от тех игроков с большим опытом выступлений в КХЛ, которые были приглашены летом. Кугрышев, Шумаков, Фисенко, Алтыбармакян – этим мастерам по силам перезапустить свои карьеры и стать лидерами «Лады», – сказал экс-тренер «Лады».

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